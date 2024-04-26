Сборную России по футболу не допустят к ЧМ-2026 и Евро-2028: заявление РФС

Российский футбольный союз (РФС) не рассчитывает на возвращение национальной команды в международные турниры до 2028 года, когда в Европе стартует отборочный турнир к первенству мира. Сборная страны-агрессорки готовится к тому, что она пропустит ЧМ-2026 и Евро-2028.

Об этом говорится в заявлении официального сайта РФС. В организации разработали "концепцию деятельности сборной в период санкций", в котором также значится предложение организовать товарищеский турнир национальных команд, которые участвуют в чемпионатах мира и континентальных первенствах.

"На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го. Концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств", – отметили в РФС.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что не стоит ожидать возвращения команд из РФ в международные турниры в ближайшее время.

Отметим, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, а европейское континентальное первенства-2028 – в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии.

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