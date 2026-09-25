Самый сложный матч Лиги наций. Чего Украине ждать от Венгрии и почему на матч нет футболистов

Лига наций вернулась – и сегодня, наконец, сыграет сборная Украины. Первый матч пройдет против Венгрии, а это, по сути, непростая задача. Сегодняшний поединок покажет, насколько гибким может быть тренерский штаб. Но что делать Мальдере и на кого обратить внимание у соперника? OBOZ.UA рассказывает о главном матче пятницы.

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Украина начинает новый этап Лиги наций

Соревнования вместо товарищеских матчей или дополнительный путь на Евро. Можете рассматривать Лигу наций как угодно, но на этой неделе Украина вступает в интенсивную борьбу за победу в Дивизионе В. Со следующего розыгрыша турнир обновляется, и это последний шанс на легкое повышение. Принципиально новым является формат проведения. УЕФА предоставляет два международных окна вместо трёх, и за эти 10 дней состоится целых 4 тура! Помимо соревновательной функции, Лига наций может дать нам ещё одну возможность попасть на Евро-2028, а для нового тренера Андреа Мальдеры это шанс опробовать разных футболистов в момент глубокого морального и кадрового кризиса. В Лиге наций будет и новая система переходов между лигами, а самих дивизионов станет меньше. Подробнее об этом мы писали здесь.

Заявка была очень сложной и её неоднократно меняли

Поскольку это международное окно растянуто, УЕФА разрешила составить расширенную заявку на 30 человек. Тренерский штаб сборной Украины собирал её по крупицам и объявил состав 16 сентября. Мальдера выбрал 17 представителей УПЛ и собрал 13 футболистов из зарубежных чемпионатов. Окончательный состав выглядел следующим образом, но его почти сразу пришлось обновлять:

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Георгий Ермаков;

Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Тарас Михавко, Илья Крупский, Александр Драмбаев;

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Александр Андриевский, Александр Назаренко, Иван Варфоломеев, Георгий Судаков, Максим Хлань, Александр Зубков, Виктор Цыганков;

Нападающие: Даниил Сикан, Артем Степанов, Матвей Пономаренко, Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик.

В первые дни после объявления заявки из нее выбыли Степанов, Андриевский и Довбик. Вместо них были вызваны Велетнь, Краснопир и Пихаленко. В резервном списке на ближайшие полторы недели по-прежнему остаются Романчук, Вантух, Крыскив, Караваев, Бондаренко, Шабанов и Синчук.

Венгрия – самый сложный вариант среди соперников?

Наш географический сосед станет первым соперником в рамках Лиги наций. Венгрия занимает 33-е место в рейтинге ФИФА. В заявке стоит выделить ливерпульский дуэт. Защитник Милош Керкез и Доминик Собослай в центре блещут в составе "Ливерпуля", а полузащитник известен своим умением забивать с дальних дистанций в самый нужный момент. Именно они являются самыми дорогими по версии Transfermarkt и составляют 74% стоимости всей сборной. Тренером уже 8 лет остается Марко Росси, под его руководством команда не смогла выйти на ЧМ-26, а летом во время товарищеских матчей выиграла два из трёх матчей. Другие украинские соперники в Лиге наций значительно слабее, поэтому именно венгров можно назвать самым сложным соперником квартета, несмотря на их не очень успешные выступления за последний год. Поможет этому молодой талант Тот, хотя он и не является основным игроком "Борнмута". Именно Венгрию букмекеры считают фаворитом матча, но не с большим отрывом. Ожидается, что будет по голу с каждой стороны, а дальше уже как решит случай.

Мальдера сталкивается с пространством для фантазии и ответственностью

Тренера ждет сложное испытание – скомпоновать состав на основные матчи из игроков, давно находящихся в сборной, и тех, кто возвращается после перерыва. А где-то между ними нужно проверить солидный отряд дебютантов. Хорошо, что тренер уже месяц живет этими мыслями и прямо об этом заявляет на пресс-конференциях. Но одного понимания будет недостаточно – сейчас нужно проявить весь свой потенциал.

В каждой линии Андреа Мальдера должен принимать сложные тактические решения, ведь непонятно, кого выпустить на поле. Наш основной вратарь – Анатолий Трубин – уже давно является запасным в "Бенфике", что серьезно ставит под сомнение именно его выход в стартовом составе на сверхважный матч. Как будто просится в состав Ризнык, но это очень открытый вопрос, ведь у вратаря "Шахтера" из крупных матчей с начала сезона только игра против ПСВ, а Ермаков вообще дебютирует. В обороне отсутствуют Конопля и Тимчик, а на их позицию поставили Крупского (что еще предстоит доказать, а Мальдера любит экспериментировать с позициями, как мы видели летом).

На поле… Зинченко, Ярмолюк, Малиновский и Мудрик не вызваны, а из доступных игроков Судаков и Цыганков не имеют достаточной игровой практики. Там будем опираться на собственную базу, но хватит ли им опыта из УПЛ против разнообразной сборной Венгрии? В атакующей линии, где Мальдера взял целых 6 игроков, уже двоих вычеркиваем. Это не только отсутствие таранного Довбика, это ещё и травма потенциального дебютанта и интересного с точки зрения голевого потенциала Степанова. На 10 интенсивных дней приехали малознакомые между собой футболисты, почти не игравшие в топ-чемпионатах Европы.

Когда смотреть матч?

Первый матч нового розыгрыша Лиги наций футбольная сборная Украины проведет против Венгрии уже сегодня, 25 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Далее команда перелетит в Тбилиси, где состоится матч с Грузией. Следующие туры большого международного окна пройдут в начале октября.