Самая высокая в истории: умерла легендарная олимпийская чемпионка по баскетболу

Легендарная латвийская центровая Ульяна Семенова скончалась в четверг, 8 января, на 74-м году жизни в своей квартире в Риге после продолжительной болезни. Прославленная спортсменка установила множество рекордов и стала первой представительницей не США, которую ввели в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS). Во время клубной карьеры Семенова, чей рост равнялся 210 сантиметрам, выступала за рижский ТТТ. С этой командой она 15 раз выигрывала советское первенство.

Уроженка Медуми была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая баскетболистка в истории. Она была незаменимой как в своем клубе, так и в сборной СССР. На международном уровне в составе советской национальной команды Семенова трижды выигрывала чемпионата мира, 10 раз становилась сильнейшей на континенте, а также добыла два олимпийских "золота".

В 1999 году ее ввели в Зал славы женского баскетбола в Ноксвилле, а в 2007‑м в Зал славы Международной федерации баскетбола в Мюнхене.

По окончании карьеры Семенова была одной из основательниц LBS. В последние годы великая баскетболистка отошла от всех дел. Она много болела, а во время пандемии коронавируса перенесла несколько операций на ногах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!