"Самая сюрреалистичная сцена в жизни". Неожиданный случай в матче ЧМ-2026 собрал миллионы просмотров за несколько часов. Видео

В концовке матча чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии понадобилась помощь арбитру встречи Феликсу Цвайеру. Рефери "словил" судорогу прямо на поле и был вынужден воспользоваться помощью четвертого арбитра и футболистов обеих команд.

Видео дня

Курьезный момент случился незадолго до финального свистка на стадионе Lumen Field в Сиэтле. 45-летний Цвайер внезапно упал на газон из-за судороги в левой ноге после того, как показал несколько желтых карточек игрокам.

На помощь судье пришли нападающий сборной США Фоларин Балогун и полузащитник Австралии Эйден О'Нил. Футболисты помогли арбитру растянуть ногу, а затем на поле оперативно вынесли энергетический гель и огуречный рассол.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Цвайер смог продолжить работу и довел встречу до конца. Матч завершился победой сборной США со счетом 2:0, что обеспечило американской команде выход в плей-офф турнира.

Видео эпизода быстро стало вирусным в социальных сетях и менее чем за несколько часов собрало около миллиона просмотров. Один из пользователей написал: "Думаю, это самая сюрреалистичная сцена, которую я видел в своей жизни на чемпионате мира".

Матч проходил при температуре около 26 градусов и влажности 45 процентов. На нынешнем чемпионате мира во всех играх предусмотрены специальные паузы для гидратации в середине каждого тайма.

Цвайер считается одним из самых известных европейских арбитров. Ранее он обслуживал полуфинал Евро-2024 между Англией и Нидерландами, а также финал Лиги Европы 2025 года между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

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