С самой красивой легкоатлетки Украины случилась "необъяснимая ситуация" на Бриллиантовой лиге в Париже. Видео
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла лишь 11-е место на восьмом этапе Бриллиантовой лиги в Париже, неожиданно выбыв из борьбы после неудачной попытки на 1,88 м. Украинка уверенно преодолела первые высоты – 1,78 и 1,83 м – но затем начались проблемы.
Ошибку на следующей планке 27-летняя уроженка Бахмута попыталась компенсировать переносом попыток на 1,91 м, однако и там не смогла зафиксировать успешный прыжок.
Позже Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, объяснила, что сама не поняла, что произошло:
По словам Юлии, она чувствовала себя "выжатой" и надеялась сохранить силы для более высокой попытки.
Левченко также призналась, что могла сама себя перегрузить ожиданиями: "Наверное, почувствовала давление — что я что-то должна. Я себе уже придумала, что должна быть третьей-четвёртой, и сама на себя надавила. Это мешает".
В ближайшие дни Юлию ждут ещё два старта — в Польше и Чехии. Спортсменка подчеркнула, что воспринимает неудачу в Париже как полезную часть подготовки к следующим соревнованиям.
Как сообщал OBOZ.UA, неудачно выступила на восьмом этапе "Бриллиантовой лиги" и Ярослава Магучих. В Париже 23-летняя днепрянка остановилась на отметке 1,97 м и проиграла соревнование австралийке Николе Олислагерс.
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