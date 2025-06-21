С самой красивой легкоатлетки Украины случилась 'необъяснимая ситуация' на Бриллиантовой лиге в Париже. Видео

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла лишь 11-е место на восьмом этапе Бриллиантовой лиги в Париже, неожиданно выбыв из борьбы после неудачной попытки на 1,88 м. Украинка уверенно преодолела первые высоты – 1,78 и 1,83 м – но затем начались проблемы.

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Ошибку на следующей планке 27-летняя уроженка Бахмута попыталась компенсировать переносом попыток на 1,91 м, однако и там не смогла зафиксировать успешный прыжок.

Позже Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, объяснила, что сама не поняла, что произошло:

«Честно, я не понимала, что делаю. Было какое-то состояние, впервые за весь сезон, и оно мне совсем не понравилось. Вроде чувствовала себя нормально, но что-то пошло не так».

По словам Юлии, она чувствовала себя "выжатой" и надеялась сохранить силы для более высокой попытки.

«На 1,88 м просто как будто не было сил. Я подумала: или сейчас всё соберу и прыгну 1,91 м, или просто не справлюсь».

Левченко также призналась, что могла сама себя перегрузить ожиданиями: "Наверное, почувствовала давление — что я что-то должна. Я себе уже придумала, что должна быть третьей-четвёртой, и сама на себя надавила. Это мешает".

В ближайшие дни Юлию ждут ещё два старта — в Польше и Чехии. Спортсменка подчеркнула, что воспринимает неудачу в Париже как полезную часть подготовки к следующим соревнованиям.

Как сообщал OBOZ.UA, неудачно выступила на восьмом этапе "Бриллиантовой лиги" и Ярослава Магучих. В Париже 23-летняя днепрянка остановилась на отметке 1,97 м и проиграла соревнование австралийке Николе Олислагерс.

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