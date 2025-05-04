Самая красивая биатлонистка сборной Украины показала, как выглядит в межсезонье и произвела фурор в сети. Фото

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко у себя в соцсетях опубликовала свежие фотографии с теннисного корта, на которых она позирует без привычной винтовки и лыж. В межсезонье 25-летняя уроженка Чернигова сменила спортивное снаряжение на теннисную ракетку и поделилась моментами летней активности с поклонниками.

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На одном из снимков Кристи запечатлена с бутылкой воды в руке. Возле нее – ракетка, фотоаппарат с ярким ремешком и солнцезащитные очки. Атмосфера снимка передает легкость и отдых, но при этом заметно, что спортсменка не забывает о тренировках и поддерживает форму даже вне соревновательного сезона.

На другом фото Дмитренко предстала в более активной позе – она стоит с мячом и ракеткой на фоне ярко-зеленого баннера, который размещен вдоль корта. Улыбка на лице, спортивный топ и шорты, а также уверенная стойка сразу привлекли внимание подписчиков.

Публикация моментально вызвала ажиотаж: пользователи оставили сотни лайков и комплиментов, отмечая, что даже на теннисном корте Кристи выглядит ярко и стильно.

Не прошли болельщики и мимо снимка атлетки, сделанной после тренировки. Парень биатлонистки Владислав Чихарь купил для своей возлюбленной огромную шаурму, прилично удивив размером.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля Дмитренко выложила у себя в Instagram небольшое видео, где показала, как тренируется дома.

Напомним, что Дмитренко дебютировала на Кубке мира по биатлону в ноябре 2023-го. Наша соотечественница, которая в 2016-м выигрывала Юношескую Олимпиаду в Лиллехамере и чемпионка Украины в масс-старте 2017/18 впервые приняла участие на КМ в составе сборной Украины.

Биатлонистка идеально отстрелялась, продемонстрировала достойную скорость на трассе и смогла поднять команду на 8-е место.

После финиша болельщики в интернете начали обсуждать не только успешное выступление Кристины, но и ее красоту.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения в Украину Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

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