'С этим нужно что-то делать'. Магучих приехала в Киев и поразилась увиденному

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в легкой атлетике Ярослава Магучих считает, что в столице очень мало сделано для облегчения жизни людей с инвалидностью. 23-летняя прыгунья в высоту поразилась тому, что даже крупнейший вокзал Киева не оборудован необходимыми подъемниками для тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратам или кто передвигается на костылях.

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"Нам есть еще над чем работать, если мы говорим об инклюзивности... Даже сейчас я приехала в Киев на железнодорожный вокзал – там лестница на перрон. Если ты без ноги, даже если ты пожилой человек, то нет никакой помощи, и с этим нужно что-то делать. Потому что мы столкнемся с этим после войны и уже сталкиваемся. Это нужно регулировать и развиваться тоже в этом направлении", – сказала Магучих в эфире Youtube-канала "Ми-Україна".

В тоже время Ярослава согласна с тем, что паралимпийское движение в Украине сейчас очень мощное.

"Сейчас очень много проводят соревнований, но когда это все проводилось, к сожалению, меня не было в Украине. Но я снимала видео, адресованные фондам, проводившим это. Я очень рада, что у нас есть возможность это все организовывать", – призналась Ярослава.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее подобные эмоции испытала от посещения Киева и прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина. 30-летняя спортсменка была поражена, что многие аптеки в столице не оборудованы специальными пандусами для людей с инвалидностью. Элина перенесла операцию на правой ноге и последнее время проходит реабилитацию на родине.

Напомним, что Магучих вместе в другими знаменитыми спортсменами посетила воинов нашей страны, которые проходят реабилитацию после ранений на войне против российских агрессоров. Атлетка отметила важность поддержки защитников Украины, к чему призвала соотечественников.

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