Свитолина появилась в центре Киева на костылях. Фотофакт

Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина проходит реабилитацию в Украине. 30-летняя спортсменка 18-сентября перенесла операцию на правой ноге.

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У себя в соцсетях одесситка выложила фотографии, где позирует на костылях на фоне Андреевской церкви.

"Итак, я на костылях и послеоперационную реабилитацию прохожу в Украине. И скажу, что не легкое это дело передвигаться по городу на костылях и жить полноценной жизнью", – отметила экс-первая ракетка Украины.

Недавно Элина посещала наших военных, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений и ампутации конечностей и готовятся возвращаться домой. И среди нас много гражданских, которые также нуждаются в инклюзивных условиях.

"Эти мысли и опыт заставили меня написать о безбарьерности. Чтобы каждый владелец аптеки, магазина, ресторана, спортзала и т.д. проверил, сможет ли человек с инвалидностью воспользоваться их услугами или по крайней мере зайти в помещение. Чтобы водители своими машинами не блокировали пандусы возле построек и не парковали свои автомобили на местах для инвалидов. Помним, изменения начинаются с каждого из нас", – добавила Свитолина.

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