Россию с флагом и гимном на международные турниры допустила крупнейшая в мире международная федерация

Международная федерация университетского спорта (FISU) пересмотрела правила допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям, введя единый подход для всех видов программ. Решение предполагает разный статус участия в зависимости от позиции международных спортивных федераций, при этом для некоторых дисциплин возможен полный национальный формат.

Исполком FISU объявил о немедленном возвращении спортсменов с белорусскими паспортами ко всем турнирам организации в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая 2026 года. В отношении российских студентов установлен более сложный порядок: федерация отмечает, что полное исключение по признаку гражданства считается несоразмерным и противоречит образовательной миссии организации.

В качестве базового ограничения закреплен нейтральный статус участия без флага, гимна и национальной символики. При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже полностью восстановили российских спортсменов, FISU будет применять аналогичный подход и допускать выступления на общих условиях.

FISU является крупнейшей в мире мультиспортивной организацией, которая занимается исключительно студенческим спортом, и объединяет 165 национальных федераций по всему миру. Для сравнения: в МОК входит 206 национальных комитетов, а в ФИФА – 211 ассоциаций.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад Международная федерация муай-тай официально разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах под национальными флагами и с гимнами. Решение распространяется на все возрастные категории и соревнования под эгидой IFMA.

При этом Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

