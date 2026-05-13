Организаторы этапа Кубка мира по гребле в венгерском Сегеде отметились совершенно позорным решением организаторов наградить золотой медалью российского каноиста Захара Петров. Тот финишировал вторым на дистанции 1000 метров, проиграв знаменитому чеху Мартину Фуксе 0,01 секунды, однако результаты были пересмотрены.

Видео дня

Судьи после изучения фотофиниша решили, что Петров достоин "золота", хотя по правилам статистическая погрешность установлена на отметке 0,005 сек. Об этом пишет пропагандистское информационное агентство РИА "Новости", называя решение бесспорным.

Фукса после этого бойкотировал церемонию награждения, отказавшись стоять одной ступени с представителем страны-агрессорки, который, к тому же, добыл медаль не по спортивному принципу. Олимпийский чемпион Парижа-2026 просто проигнорировал награждение.

"Борьба была настолько напряженная, что международной федерацией каноэ было принято решение выдать две золотые медали. То, что Фукс принял решение не выходить на церемонию награждения, неприятно. Но в данной ситуации вышел наш спортсмен и получил золото. Для нас это важнее", – заявили в Федерации каноэ РФ, сделав вид, что ситуация выглядит справедливой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская каноистка Людмила Лузан, переписав рекорд планеты, выиграла "золото" на этапе Кубка мира по гребле в венгерском Сегеде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!