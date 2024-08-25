Россиянин победил на чемпионате мира, но его дважды дисквалифицировали, отдав 'золото' экс-украинцу. Видео

Российский каноист Захар Петров лишился "золота" чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 23 по 25 августа 2024 года в Самарканде (Узбекистан). Россиянин во время 500-меровки перевернулся и пересек финиш уже под водой.

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Изначально в итоговом протоколе результат Петрова был не засчитан, а сам он указан таким, что не финишировал.

После этого сборная России подала протест, который удовлетворили. 22-летнего рязанца вернули на первое место с результатом 1.47,293.

Спустя некотрое время российский гребец был повторно и окончательно дисквалифицирован. Его "золото" отдали 27-летнему представителю Молдовы Сергею Тарновскому, который родился во Львове и до 2014 года представлял Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом мундиале в Самарканде олимпийская призерка Людмила Лузан завоевала "золото". Украинка стала чемпионкой мира-2024 в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

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