Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал абсолютно лицемерную ложь о том, что в Европе насаждают ненависть к россиянам. Бывший биатлонист выдал бред о "западной пропаганде", которая якобы привела к отстранению спортсменов из РФ от международных турниров за войну в Украину.

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Об этом Ваильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, который призывал к уничтожению Украины, нелепо обвинил Запад в преступлениях, которые совершает Россия.

"Десятилетиями людей в западных странах пичкали пропагандой, убеждая их в том, что Россия – это зло и враг. И в западном человеке такое предубеждение сидит уже, наверное, на уровне ДНК. Это показывает всю сущность западного менталитета, той лживой пропаганды и разговоров о демократии. Никакой демократии давным-давно нет и, может быть, никогда и не было. Убивать целые народы и целые страны – вот их демократия, говоря при этом, что они несут добро и справедливость. Но это же очевидная ложь", – сказал Васильев.

Ранее этот представитель страны-агрессорки потребовал наказывать европейские страны в спорте, который должны "просить прощения" у россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

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