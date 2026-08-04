Россия получила место в Лиге наций с Украиной, но снялась с ЧМ: в международной федерации приняли позорное решение

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила свое позорное решение о возвращении сборных России в свои соревнования. В частности, представители страны-агрессорки смогут принять участие в следующих розыгрышах Лиги наций в женском и мужском турнирах.

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Об этом говорится на официальном сайте FIVB. Отмечается, что россияне получат место в Лиге наций, где также выступят украинцы, как лучшая команда по рейтингу, которая не допилась этого права по спортивному принципу. Для этого будущий розыгрыш турнира будет специально расширен с 18 сборных до 19.

В то же время мужская российская команда отказалась стартовать на чемпионате мира-2027 в Польше, которая запретила агрессорам въезд на территорию страны. В РФ это объяснили вопросами безопасности. "Было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики", – заявил президент российской федерации волейбола Станислав Шевченко.

При этом ведутся переговоры между FIVB и хозяевами первенства планеты-2027 среди женщин США и Канадой относительно въезда россиянок.

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории сыграла в плей-офф Лиги наций.

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