Звезда смешанных единоборств Конор МакГрегор пришел восторг от новостей о сделке между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) также пожелал окончания преступной войны России против Украины, не став осуждать агрессию РФ.

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Об этом МакГрегор написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Ирландский спортсмен при этом поблагодарил Бога.

"Бог – велик! Россия и Украина следующие. Мир во всем мире в 2025-м!" – прокомментировал сообщения СМИ Макгрегор, не уточнив, как именно должна завершиться война в нашей стране.

Добавим, что Конор не видит ничего плохого в сотрудничестве с россиянами, даже с самыми откровенными приспешниками диктаторского режима Владимира Путина. Так в декабре-2023 он побывал в ОАЭ на турнире, который организовал Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) и возглавляемая им так называемая Международная боксерская ассоциация (IBA).

Во время турнира МакГрегор с воодушевлением слушал гимн российского террористического государства. Также ирландец неоднократно восхищался главарем Кремля Владимиром Путиным.

Отметим, что по последним данным, сделка между Израилем и ХАМАС находится под угрозой срыва.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в Лос-Анджелесе накануне боя брата Умара с Мерабом Двалишвили.

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