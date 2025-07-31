УкраїнськаУКР
русскийРУС

Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку "СВО"

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку 'СВО'

Российская самбистка Анжела Гаспарян, ранее включённая в список "нейтральных" участниц Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду, больше не сможет выступить на соревнованиях. Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) официально исключила её фамилию из состава участников.

Видео дня

Причиной стала её публичная причастность к российским силовым структурам и поддержка войны против Украины. В феврале 2024 года Гаспарян участвовала в "Первых всероссийских соревнованиях по боевому самбо, посвященных памяти бойцов специальной военной операции" – турнире, напрямую посвящённом пропаганде агрессии.

Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку "СВО"

Об этом свидетельствует официальный протокол, где спортсменка значится среди участников.

Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку "СВО"

Кроме того, в интервью Гаспарян открыто говорила, что является прапорщиком и выступает за вооружённые силы России. При этом она цинично утверждала, что военный статус никак не влияет на её карьеру в спорте.

Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку "СВО"

Изначально допуск к Всемирным играм получили сразу две самбистки с российским паспортом — Гаспарян и Яна Полякова. Однако после проверки IWGA обе фамилии были удалены из списка аккредитованных спортсменов.

Всемирные игры пройдут с 7 по 17 августа в Чэнду. В программу входят виды спорта, не представленные на Олимпийских играх.

Для справки: Анжела Седраковна Гаспарян — российская самбистка и дзюдоистка, заслуженный мастер спорта России, многократная победительница и призёр международных и национальных турниров. Родилась 27 августа 1996 года, живёт и тренируется в Калининграде, представляет спортивное общество "Вооружённые силы".

Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку "СВО"

Гаспарян — чемпионка мира (2017) и двукратная чемпионка Европы (2016, 2023) по спортивному самбо, а также победительница чемпионата мира по боевому самбо (2024) и Кубка мира (2025). В дзюдо завоевала бронзу на чемпионате мира 2018 года в составе сборной и дважды поднималась на пьедестал Универсиады-2017 в Тайбэе. Также имеет медали этапов Кубка Европы и чемпионатов России.

7 марта 2024 года ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянка вышла на бой UFC под флагом РФ и получила мгновенную карму. Ирина Алексеева пожаловалась на волну критики и хейта после того, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) появилась с триколором страны-агрессора. Более того, 35-летняя москвичкка, проиграв единогласным решением судей польской соперница, назвала результат поединка грабежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!