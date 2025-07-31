Российскую чемпионку мира настигла карма за поддержку 'СВО'

Российская самбистка Анжела Гаспарян, ранее включённая в список "нейтральных" участниц Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду, больше не сможет выступить на соревнованиях. Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) официально исключила её фамилию из состава участников.

Видео дня

Причиной стала её публичная причастность к российским силовым структурам и поддержка войны против Украины. В феврале 2024 года Гаспарян участвовала в "Первых всероссийских соревнованиях по боевому самбо, посвященных памяти бойцов специальной военной операции" – турнире, напрямую посвящённом пропаганде агрессии.

Об этом свидетельствует официальный протокол, где спортсменка значится среди участников.

Кроме того, в интервью Гаспарян открыто говорила, что является прапорщиком и выступает за вооружённые силы России. При этом она цинично утверждала, что военный статус никак не влияет на её карьеру в спорте.

Изначально допуск к Всемирным играм получили сразу две самбистки с российским паспортом — Гаспарян и Яна Полякова. Однако после проверки IWGA обе фамилии были удалены из списка аккредитованных спортсменов.

Всемирные игры пройдут с 7 по 17 августа в Чэнду. В программу входят виды спорта, не представленные на Олимпийских играх.

Для справки: Анжела Седраковна Гаспарян — российская самбистка и дзюдоистка, заслуженный мастер спорта России, многократная победительница и призёр международных и национальных турниров. Родилась 27 августа 1996 года, живёт и тренируется в Калининграде, представляет спортивное общество "Вооружённые силы".

Гаспарян — чемпионка мира (2017) и двукратная чемпионка Европы (2016, 2023) по спортивному самбо, а также победительница чемпионата мира по боевому самбо (2024) и Кубка мира (2025). В дзюдо завоевала бронзу на чемпионате мира 2018 года в составе сборной и дважды поднималась на пьедестал Универсиады-2017 в Тайбэе. Также имеет медали этапов Кубка Европы и чемпионатов России.

7 марта 2024 года ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянка вышла на бой UFC под флагом РФ и получила мгновенную карму. Ирина Алексеева пожаловалась на волну критики и хейта после того, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) появилась с триколором страны-агрессора. Более того, 35-летняя москвичкка, проиграв единогласным решением судей польской соперница, назвала результат поединка грабежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!