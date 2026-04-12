Российского чемпиона UFC настигла карма в Италии

Действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачева обокрали во время поездки в Италию. Спортсмен уточнил: часть вещей исчезла, однако документы ему вернули.

По словам бойца, инцидент произошёл во время пребывания в стране, подробности он раскрывать не стал. Махачев отметил, что у него остались кошелёк, паспорт и молитвенный коврик.

По словам бойца, поводов для паники нет, и серьёзных последствий для него инцидент не имел.

Отдельно он подчеркнул, что наиболее ценной пропажей стали бутсы, подаренные грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией после одного из матчей.

Последний поединок Махачев провёл в ноябре 2025 года, победив австралийца Джека Деллу Маддалену и завоевав титул в полусреднем весе. Всего в его активе 28 побед при одном поражении, серия в UFC составляет 16 выигрышей подряд.

Для справки: Ислам Махачев – член команды Хабиба Нурмагомедова. После начала полномасштабного вторжения не сказал ни слова о войне против Украины. После победы в титульном поединке осенью 2022-го года против Чарльза Оливейры, Махачев приехал с поясом к Рамзану Кадырову.

