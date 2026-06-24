"Российская" соперница Магучих опозорилась на этапе Золотого континентального тура в Хорватии. Видео

Прыгунья в высоту из Кипра Елена Куличенко провально выступила на Мемориале Бориса Ханжековича в Загребе, который входит в Золотой континентальный тур. 23-летняя Куличенко, которая до 2021 года выступала за Россию заняла 7-е место с результатом 1,90 метра.

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Уроженка Подмосковья откровенно буксовала в секторе с самого старта. Начальную высоту 1,75 метра она пропустила, но уже на "разминочных" для ее уровня 1,80 метра начались проблемы. Куличенко брала эту высоту, а также последующие рубежи в 1,85 и 1,90 метра лишь со второго раза.

1,93 метра стали для нее последним рубежом: последовали три неудачные попытки и досрочное завершение турнира. С учетом того, что ее личный рекорд составляет 1,97 метра, результат в 1,90м смотрелся как очевидный провал, указывающий на потерю концентрации и формы.

Разрыв с лидерами сектора получился внушительным. Пока Куличенко мучилась на 1,80 м, мировые звезды задавали совсем другие темпы. Ярослава Магучих взяла победные 1,97 метра, а Ангелина Топич и Паттерсон остановились на высоте 1,95 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года за день до старта Бриллиантовой лиги Куличенко выиграла Cyprus International Athletics Meeting. Легкоатлетка взяла высоту 1,89 м и заняла первое место.

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