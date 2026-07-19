Роналдо сказал, кто победит в финале ЧМ-2026

Двукратный чемпион мира Роналдо назвал своего фаворита перед финалом чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Бразилец считает, что команда Луиса де ла Фуэнте должна уверенно выиграть решающий матч турнира.

Видео дня

Легендарный нападающий поделился своим прогнозом накануне финала, который состоится 19 июля. По мнению Роналдо, именно испанская сборная подходит к игре в статусе главного претендента на титул.

"Я думаю, что Испания победит, и легко. Они всегда были фаворитами вместе с Францией", – заявил Зубастик в интервью AS.com.

Также Роналдо высоко оценил игру испанской команды и ее футбольную философию.

"Испания играет в футбол великолепно. Это у них в ДНК. Они играют так много лет, делают это с самого детства", – сказал 49-бетний бразильский экс-футболист.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. Матч станет последним в карьере Лионеля Месси на мировых первенствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!