Международный союз конькобежцев сообщил, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не могут быть приглашены на Олимпийские игры 2026 года. Их участие не предусмотрено действующими процедурами допуска на Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В ISU подчеркнули, что признают вклад Тарасовой, Родниной и других представителей прошлых поколений в развитие фигурного катания. При этом в организации указали, что вопросы приглашений на Олимпиаду находятся в компетенции Международного олимпийского комитета.

Как пояснили в пресс-службе ISU, МОК отвечает за допуск индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала. Поскольку Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных фигуристов, их кандидатуры не могут рассматриваться для участия в Играх.

Напомним, что на Олимпиаде-2026 от России в нейтральном статусе в фигурном катании выступят только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Татьяна Тарасова выдала лицемерное мнение о том, что граждане страны-агрессора, а также ее спортсмены "не хотели войны". Бывшая спортсменка, которая яро поддерживает военную агрессию своей страны в отношении Украины, со словами "они совсем уже обалдели" добавила, что ей безразлична реакция наших атлетов на российских соперников.

Отметим, что несколько дней назад Ирина Роднина заявила, что за последние годы Россия стала "единой и сильной" и научилась справляться с трудностями. Эти слова вызвали волну насмешек и резкой критики в сети, где пользователи обвинили политика в оторванности от реальной жизни.

