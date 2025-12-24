УкраїнськаУКР
русскийРУС

Роднину и Тарасову не пустили в Италию на Олимпиаду-2026

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Роднину и Тарасову не пустили в Италию на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев сообщил, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не могут быть приглашены на Олимпийские игры 2026 года. Их участие не предусмотрено действующими процедурами допуска на Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Видео дня

В ISU подчеркнули, что признают вклад Тарасовой, Родниной и других представителей прошлых поколений в развитие фигурного катания. При этом в организации указали, что вопросы приглашений на Олимпиаду находятся в компетенции Международного олимпийского комитета.

Роднину и Тарасову не пустили в Италию на Олимпиаду-2026

Как пояснили в пресс-службе ISU, МОК отвечает за допуск индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала. Поскольку Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных фигуристов, их кандидатуры не могут рассматриваться для участия в Играх.

Роднину и Тарасову не пустили в Италию на Олимпиаду-2026

Напомним, что на Олимпиаде-2026 от России в нейтральном статусе в фигурном катании выступят только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Татьяна Тарасова выдала лицемерное мнение о том, что граждане страны-агрессора, а также ее спортсмены "не хотели войны". Бывшая спортсменка, которая яро поддерживает военную агрессию своей страны в отношении Украины, со словами "они совсем уже обалдели" добавила, что ей безразлична реакция наших атлетов на российских соперников.

Роднину и Тарасову не пустили в Италию на Олимпиаду-2026

Отметим, что несколько дней назад Ирина Роднина заявила, что за последние годы Россия стала "единой и сильной" и научилась справляться с трудностями. Эти слова вызвали волну насмешек и резкой критики в сети, где пользователи обвинили политика в оторванности от реальной жизни.

Роднину и Тарасову не пустили в Италию на Олимпиаду-2026

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!