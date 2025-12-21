Роднина заявила, что 'единая и сильная Россия справляется с трудностями' и стала посмешищем в сети

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что за последние годы Россия стала "единой и сильной" и научилась справляться с трудностями. Эти слова вызвали волну насмешек и резкой критики в сети, где пользователи обвинили политика в оторванности от реальной жизни.

Роднина, рассуждая о происходящем в стране, заявила, что россияне якобы стали более сплоченными и лучше понимают, с какими испытаниями сталкиваются государство и население.

"Достичь единства бывает не так просто. Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции и переживания, становимся едиными и сильными", – сказала Роднина в интервью "Спорт-Экспресс".

В комментариях россияне отмечали, что никакой сплоченности нет, а общее мнение россиян сходится разве что в негативном отношении к самой Родниной. Пользователи писали, что страна стала беднее и растеряннее, а разговоры о единстве звучат издевательски из уст депутата, который, по их мнению, не сталкивается с повседневными проблемами обычных людей.

Многие комментаторы заявили, что вместо единства общество, наоборот, окончательно раскололось. Пользователи указывали, что трудности создаются самим государством через налоги и акцизы, а призывы "потерпеть и сплотиться" звучат на фоне благополучия элиты особенно цинично. Отдельные болельщики сравнивали такую "сплоченность" с вынужденным молчанием и страхом высказать собственное мнение.

Также в обсуждении вспоминали личные обстоятельства Родниной, включая жизнь ее дочери в США, и задавались вопросом, о каком единстве идет речь, если сами представители власти, по словам пользователей, продолжают жить "на другой планете".

