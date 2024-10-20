'Ривне' за счет мощной первой половины победил 'Кривбасс' в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 20 октября, состоялся очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. БК "Ривне" одержал свою третью победу в сезоне, обыграв в Луцке "Кривбасс" 69:60.

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Ключевой в этом матче стала первая половина в исполнении Ровно: вице-чемпионы доминировали в трехсекундной и позволили сопернику набрать до большого перерыва всего 16 очков. Получив 22 очка преимущества после 20 минут игры, ровенчане в третьей четверти увеличили преимущество до максимальных 27 баллов. Кривбассу удалось сократить отставание и в конце матча приблизиться к сопернику на дистанцию 8 баллов, но команда Александра Вороны слишком многое отдала сопернику в первой половине и не смогла оформить полноценный камбек.

Ровно выиграл подбор (56-38), в том числе в нападении (26-14), набрав 42 очка из трехсекундной. Также жители имели преимущество по очкам второго шанса и получили больше очков от игроков запасных лавы. Кривбасс лучше сыграл в быстром нападении, набрав 18 очков в фаст-брейках, но сделал всего 9 результативных передач на команду за весь матч.

MVP игры признан бигменом Ровно Максимом Мочаловым, который набрал 15 очков и сделал 8 подборов, реализовав при этом три трехочковых.

Ровно следующий матч Суперлиги сыграет 25 октября дома против Старого Луцка, а Кривбасс 24 октября в Черкассах будет противостоять Киев-Баскету.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Ровно - Кривбасс 69:60 (22:7, 16:9, 18:27, 13:17)

Ровно : Мочалов 15 + 8 подборов, Соловьев 9 + 6 подборов + 4 перехвата, Тимощук 5, Рябой 2, Гарбар 2 - старт, Браун 14 + 8 подборов - 4 потерь, Бизли 10 + 8 подборов, Фуллер 9 + 6 подборов передачи + 3 перехвата, Поносов 3, Герасимчук 0

Кривбасс: Баранка 19 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата - 8 потерь, Водолазский 11, Ловингс 10 + 4 перехвата, Пестик 9 + 5 подборов, Хант 6 + 11 подборов - 4 потери - старт, Быков 5 + 5 подборов + 3 передачи, Василенко 0, Рыкунов 0, Мельник 0, Бибиков 0