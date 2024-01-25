'Ривне' в третий раз в сезоне Суперлиги Favbet обыграло 'Старый Луцк'

"Ривне-ОШВСМ" одержал победу над "Старым Луцком" со счетом 77:58 в стартовом матче второго игрового дня баббла Суперлиги Favbet в Черкассах.

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Луцкая команда не очень удачно вошла в матч, сделав 11 потерь за первую четверть (10 потерь было за следующие три четверти), но на стартовый рывок "Ровного" лучане нашли ответ и вернулись к игре.

Впрочем, уже во второй четверти "Ровно" заработал преимущество +14 и дальше спокойно удерживал соперника на безопасном для себя расстоянии.

Самым результативным в матче стал Артем Водолазский с 24 очками, реализовавший 6 из 12 дальних бросков. Элайджа Джойнер набрал 17 очков и сделал 8 подборов. У "Старого Луцка" больше очков набрал Александр Кольченко - 11.

Для "Ривне" это 13 побед в сезоне – команда остается в топ-3 турнирной таблице. "Старый Луцк" потерпел 14 поражения в 20 матчах, опустившись на 9 строчку. "Ривне" завершит баббл в Черкассах матчем с "Черкаськими Мавпамы", а "Старый Луцк" сыграет против "Прикарпатья-Говерлы".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Ривне-ОШВСМ" – "Старый Луцк" – 77:58 (18:17, 25:14, 15:11, 19:16)

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