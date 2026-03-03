'Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеет обязательной силы'. МОК расписался в собственной беспомощности

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление о статусе резолюции ООН по олимпийскому перемирию на фоне мировых конфликтов. Организация отметила, что документ носит рекомендательный характер и не содержит обязательных для исполнения норм.

МОК напомнил, что идея олимпийского перемирия поддерживается резолюцией ООН "Создание мирного и лучшего мира через спорт и олимпийский идеал". В заявлении указано, что резолюция принимается государствами-членами ООН перед каждыми Олимпийскими и Паралимпийскими играми и вдохновлена принципами олимпийского движения.

В тексте подчеркивается, что резолюция является декларативной и не имеет юридически обязывающего характера. МОК отметил, что не располагает инструментами для принудительного исполнения документа, поскольку контроль за его выполнением находится в компетенции системы ООН. Организация заявила, что этот механизм остается вне ее полномочий.

Также МОК призвал страны-члены ООН поддержать спортсменов, прошедших квалификацию на Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, особенно тех атлетов, которые могут столкнуться с последствиями текущих конфликтов. В заявлении говорится, что международное спортивное соревнование должно сохранять нейтральный статус и обеспечивать безопасное участие представителей всех государств.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил карту Украины с Крымом на Паралимпиаде-2026. Позже МПК объяснил свое решение. В организации причислили этот элемент экипировки к политическим лозунгам, что вынудило "сине-желтых" срочно утверждать новый комплект.

