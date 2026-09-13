Резников, требовавший мобилизацию женщин, улетел в Аргентину играть за сборную Украины. Фотофакт

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в составе национальной сборной участвует на чемпионате мира среди ветеранов по паделу [разновидность большого тенниса], который проходит в Буэнос-Айресе. Украинская команда преодолела квалификацию и вышла в основную сетку турнира.

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Резников, которому в июне исполнилось 60 лет, выступает за сборную Украины в возрастной категории 55+ на FIP Senior World Cup 2026. Его партнером является Сергей Синица.

В стартовом матче квалификации украинцы встретились со сборной Венесуэлы и уступили в противостоянии со счетом 1:4. Резников и Синица проиграли свой поединок со счетом 0:6, 1:6.

Во второй игровой день украинская команда разгромила Гонконг со счетом 5:0. Дуэт Резникова и Синицы взял верх над соперниками в двух сетах - 6:3, 6:1.

Благодаря победе над Гонконгом сборная Украины обеспечила себе выход в основную сетку чемпионата мира среди ветеранов. Турнир проходит в столице Аргентины и продлится до 19 сентября.

На соревнованиях команды выступают сразу в пяти возрастных категориях: 40+, 45+, 50+, 55+ и 60+. После успешного прохождения квалификации украинцы продолжат борьбу в матчах плей-офф против участников основной сетки.

Напомним, что в августе Резников выступил за обязательную мобилизацию женщин. В интервью СМИ он заявил, что женщины могут служить в армии не только в качестве медперсонала, но и, например, быть операторами дронов и "легко сидеть в бункере". И тогда, по его словам, "мобилизационный ресурс сразу увеличится вдвое".

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2023 года Минобороны Украины, которое в то время возглавлял Резников, закупило продукты по космическим ценам: десяток яиц за 170 грн и контракт на 13 млрд грн.

На фоне скандала заместитель министра обороны подал в отставку, а сам Резников написал заявление об увольнении 4 сентября того же года – на следующий день Верховная Рада одобрила его увольнение.

В июле 2025-го сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Алексея Резникова.

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