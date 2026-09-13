Российское военное командование давит на Путина на фоне успехов Украины на фронте – ISW

С конца 2025 года и на протяжении 2026 года Силы обороны Украины перехватили и успешно удерживают инициативу на стратегическом и оперативном уровнях. Это произошло впервые со времени Курской операции августа 2024 года.

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В ответ на перехват инициативы украинскими войсками российские военачальники усилили давление на диктатора Владимира Путина, настаивая на проведении масштабной мобилизации. Об этом пишет Институт изучения войны.

Успехи ВСУпод Лиманом и перехват инициативы

Украинская армия свела практически к нулю продвижение российских войск, удерживая их с марта 2026 года. В ходе серии контратак в районах Купянска, Александровки и на Лиманском направлении ВСУ не только пресекли попытки прорыва в Днепропетровскую область, но и ликвидировали критически важный выступ противника к северу от Лимана.

Эта операция уничтожила серьезную угрозу для северного фланга Славянска и сорвала ключевую стратегию Кремля по окружению "Крепостного пояса" Донецкой области.

Крах двухстороннего плана окружения "Крепостного пояса"

Российский замысел предполагал охват укрепленных городов Донбасса с двух направлений. С северного фланга россияне хотели захватить Лиман, форсировать реку Северский Донец и прорваться к району к западу от Славянска. С юга враг планировал прорыв из сектора Покровск – Доброполье на север, к районам западнее Дружковки и Краматорска.

Разгром выступа к северу от Лимана фактически разрушил северную половину "клещей". Оттеснение российских подразделений к реке Жеребец вынуждает командование РФ полностью пересматривать кампанию. Подразделения 25-й и 20-й общевойсковых армий РФ понесли существенный урон, и теперь командованию придется либо перебрасывать их остатки на другие участки, либо пытаться заново построить оборону вдоль каньонистого рельефа местности.

Тупик для армии РФ и вопрос мобилизации

Несмотря на локальные продвижения РФ в Константиновке и к востоку от Славянска и Краматорска, враг стремительно теряет темп. Попытки воссоздать северный фланг наступления на Лиман упираются в прочную оборону ВСУ, построенную на сочетании фортификаций и массового применения беспилотников.

В сложившихся условиях генералитет РФ требует от Путина объявления новой волны мобилизации, чтобы восполнить потери и попытаться вернуть инициативу. Однако эксперты отмечают, что эффект от возможного призыва остается неясным.

Армия РФ сталкивается с качественным превосходством Украины в тактических и оперативных дроновых операциях, а также в бесшовной интеграции БПЛА с пехотой. В обозримом будущем российские войска вряд ли смогут сформировать резервы для проведения успешных крупномасштабных механизированных или пехотных штурмов.

Напомним, Путин заявлял, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование приказало контингенту российской армии захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако оккупанты уже провалили 15 установленных сроков. При нынешних темпах продвижения они смогли бы захватить территорию полностью лишь осенью 2032 года.

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