Время летит быстро, особенно футбольное. 11 июня 2026 года в Мехико на стадионе "Ацтека" состоится матч-открытие 23-го чемпионата мира. Финальная игра пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

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Вы знаете, что впервые Мундиаль пройдет в трех странах, на 16-ти стадионах США, Мексики и Канады. Впервые в финальном турнире выступят 48 сильнейших сборных мира.

Уже известны 13 из них. Это команды-организаторы турнира – США, Канады и Мексики, а также сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Австралии, Южной Кореи, Иордании и Узбекистана.

48 команд-участниц финального турнира будут распределены на 12 групп, по четыре в каждой. Команды, которые займут первые два места в каждом квартете, а также восемь лучших участников, которые окажутся на третьем месте, выходят в 1/16 финала.

16 представителей Европы

Европейский футбол на ЧМ 2026 представят сборные 16 стран. Отбор в зоне УЕФА уже начался в 12 группах. В некоторых из них собраны по четыре команды, в некоторых – по пять. 12 победителей групп получат прямые путевки на ЧМ-2026. Отборочные матчи в группах стартовали 21 марта и завершатся 18 ноября.

Еще 4 путевки будут разыграны во втором раунде квалификации, в матчах плей-офф, с 26 по 31 марта следующего года. За них поспорят 12 сборных, занявших в своих отборочных группах вторые места, а также четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе основной европейской квалификации.

Вот состав 12 отборочных европейских групп, в которых сборные 54 стран оспаривают путевки на ЧМ-2026.

Группа A: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа C: Дания, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино

Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар

Свои отборочные матчи в группе сборная Украины начнет в сентябре.

1-й тур (5 сентября) Украина – Франция

2-й тур (9 сентября) Азербайджан – Украина

3-й тур (10 октября) Исландия – Украина

4-й тур (13 октября) Украина – Азербайджан

5-й тур (13 ноября) Франция – Украина

6-й тур (16 ноября) Украина – Исландия