"Ребята верили": Пятов признался, что думает об итальянском тренере в сборной Украины, съемках в рекламе и почему не будет смотреть чемпионат мира-2026
Бывший многолетний голкипер сборной Украины, а сейчас тренер вратарей донецкого "Шахтера" Андрей Пятов считает, что УАФ сделала правильный выбор, пригласив на роль главного тренера "сине-желтых" Андреа Мальдеру, ведь ему доверяют футболисты. А вот чемпионат мира-2026 в Северной Америке, куда не пробилась наша команда, наставник смотреть не собирается.
Легендарный вратарь "горняков", который был одним из спикеров на конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine, рассказал OBOZ.UA о своем пути в рекламе и кого ему не хватило, чтобы полностью реализоваться в этой сфере. А также Пятов отметил, почему не может быть максимально доволен этим сезоном "Шахтера".
– Насколько трудно спортсмену в нашей стране стать брендом, чтобы он был интересен рекламодателям?
– Конечно, наши рекламодатели идут на имя, а это имя еще нужно заслужить и пройти определенный этап. Поэтому я считаю, что нужно обращать внимание на молодых талантов. У нас их много. И я думаю, это уже рекламодатели должны понимать, подходит ли этот молодой игрок или спортсмен под бренд, под их статус.
– А из собственного опыта, например, съемок в рекламе?
– Ну, я уже много лет в рекламе, начиная еще с Донецка, когда приезжал, и Pepsi снимали здесь, в Киеве. В общем, считаю, что я мог больше, но у меня не было человека, который бы этим занимался. Это очень важно. Я понимаю, что у каждого футболиста должен быть менеджер или тот человек, который будет коммуницировать с представителями бизнеса.
– А где бы вы хотели сняться, но не пригласили?
– Да нет, нет такого (улыбается). Думаю, что там, где я был нужен, я снялся.
– Буквально недавно сборная Украины по футболу получила нового тренера. Это первый иностранец именно во главе национальной команды – итальянец Андреа Мальдера. Я знаю, что ваши пути пересекались. Чтобы могли сказать о нем?
– Я его очень уважаю. Огромный объем работы он выполнял в сборной при Андрее Николаевиче. Я знаю его, как профессионала, который 24 часа в сутки полностью отдан своей работе. Вы же знаете, какой он патриот своего государства, но и очень любит Украину.
– Да, у него даже есть тату с трезубцем...
– Да-да. Я знаю Андреа, мы с ним встречались неделю назад, поговорили, и я желаю ему всего наилучшего. Я уверен, что в плане команды он все сделает. И ребята ему доверяют и его уважают. Поэтому, думаю, что у него будет все хорошо.
– Но некоторых беспокоит тот факт, что он еще не был именно главным тренером.
– Ну, все же начинают с чего-то. Главное, что ребята его знают, и это большой плюс. Все знают его качества, его видение футбола. И всем это видение нравится. Поэтому, я считаю, что это правильный выбор.
– А какое у него видение?
– Это тактические действия, психологический момент. Понимаете: ребята верили в его идеи. Те, что Андрей Николаевич давал, и это же отходили от Андреа Мальдеры. Поэтому все знают, что они ему доверяют. Они прислушиваются к нему. Это – самое главное. А то, как он сейчас составит свою тактику, это уже от него зависит.
– Уже через три недели стартует чемпионат мира по футболу. На кого делаете ставку? За кого болеете?
– Не буду даже смотреть, если честно. Почему? Ну, поверьте, футбола очень много в жизни. И на том чемпионате нет сборной Украины, поэтому мне не интересно. Я занимаюсь сейчас своей командой, "Шахтером". Поэтому у меня много работы. Есть еще академия. Я лучше сделаю нашу команду сильнее, постараюсь сделать все для нее. Тем более, что из-за разницы в часовых поясах играть будут преимущественно ночью. А мне есть, чем заняться.
– А сезоном "Шахтера" довольны? Все-таки выиграли чемпионство и дошли до полуфинала Лиги конференций.
– Давайте так: если бы мы вышли в финал, тогда можно было бы говорить, что сезон удался. А так... Считаю, что для роста – это хороший, очень хороший сезон, ведь в команде много молодых игроков, которым надо было его пройти, чтобы вырасти. Но "Шахтер" всегда ставит только максимальные цели. Поэтому немножко где-то в одном турнире не дошли до максимума.
