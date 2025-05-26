'Разве так можно поступать с людьми?' В РФ потребовали объяснить отстранение от Олимпиады-2026

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сделала вид, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от соревнований. Она потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) объяснить недопуск фигуристов из РФ в парном катании и танцах на льду к отбору на Олимпиаду-2026.

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Об этом Тарасова со свойственным для россиян лицемерием заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая фанатка уничтожения украинцев со словами "разве так можно поступать с людьми?" обвинила ISU в том, что он якобы ни за что дисквалифицировал атлетов из страны-агрессора.

"А почему мы не имеем право знать, почему нас отстранили? Разве так можно поступать с людьми? Нет, нельзя, мы имеем право знать, почему не допустили наших спортсменов. Что это вообще за хамский ответ ISU? Мы еще раз просим объяснить, почему российских фигуристов не допустили. Наверняка есть причина, пусть они назовут ее. Причину в любом суде объясняют. Например, вас сажают на десять лет, и вам говорят, за что посадили. А мы не знаем, за что нас дисквалифицировали", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка заявила, что ей "жить не хочется после таких решений", комментируя вопрос допуска россиян к Олимпийским играм 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский призер и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин назвал трансом свое состояние после решения ISU.

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