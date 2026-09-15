Разочаровал: ПСЖ решил избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" может уже ближайшей зимой избавиться от защитника сборной Украины Ильи Забарного. Наш соотечественник в новом сезоне лишь один раз выходил на поле, причем именно он уступил в борьбе сопернику из братиславского "Слована", что привело к голу в ворота французов.

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После этого главный тренер ПСЖ Луис Энрике не включил украинца в заявку на матч национального чемпионата с "Брестом", выразив свое недовольство подопечным. По данным портала Foot Parisien, Забарный не произвел впечатление и разочаровал на испанского наставника как в игре, так и на тренировках.

Несмотря на то, что в парижском клубе очень терпеливо относятся к адаптации новичков, испанский наставник команды решил создать в этом сезоне жесткую конкуренцию за место в составе. Забарный пока явно уступает всем своим конкурентам, а его будущее в ПСЖ находится под вопросом.

Ожидается, что если наш защитник не улучшит свою игру, то уже зимой руководство ПСЖ будет рассматривать его трансфер. Французы заплатил за украинца минувшим летом английскому "Борнмуту" 67 миллионов евро.

Минувшим летом стало известно, что в услугах Забарного может быть заинтересован английский "Ливерпуль", который с нового сезона тренирует испанский специалист Андони Ираола. Он прекрасно знаком с возможностями украинца по совместной работе в "Борнмуте".

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