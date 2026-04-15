'Раздался взрыв, Артур до гаража не добежал': жена убитого россиянами тренера рассказала об обстреле Мариуполя и смогла вывезти трех котов и собаку

Более четырех лет прошло с того дня, когда жертвой российских оккупантов в Мариуполе стал 40-летний тренер и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Артур Коновка. Подробности гибели атлета и специалиста по разминированию позже рассказала его жена Эвелина, которой пришлось оставить тело мужа на улице, но она смогла вывезти из азовского ада сына Дамира и награды Артура.

Видео дня

Артур окончил Индустриальный техникум, получив квалификацию техника-технолога. Работал в ведомственной военизированной охране Мариупольского металлургического комбината им. После чего поступил в Одесскую национальную морскую академию. С 2007 по 2020 год работал старшим оперуполномоченным управления противодействия наркопреступности в Мариуполе.

С 16 лет Коновка занимался спортом, был мастером спорта по пауэрлифтингу, поэтому после увольнения из органов стал тренером в мариупольском спортивном клубе "Стимул". Но Артур успевал не только тренировать – с 2021 года он был специалистом по разминированию в Швейцарском фонде FSD.

После начала полномасштабного вторжения России Артур оставался с семьей в Мариуполе. И 14 марта 2022 года во время очередного обстрела российскими оккупантами Мариуполя Артур погиб на месте от полученных травм.

"13 марта мы узнали, что в соседний гараж было прямое попадание. На следующий день мужчина пошел посмотреть, что с машиной и гаражом. Машина была забросана грязью, но уцелела", – рассказала жена в рамках проекта"Мемориал: убитые Россией".

"После обеда снова побежал в гараж, чтобы закрыть ворота. Через 2-3 минуты раздался выстрел. Я почувствовала, что его больше нет. Подождали 15 минут. Один из соседей пошел посмотреть, что случилось. Артур до гаража не добежал. Смерть была мгновенной. Тело пролежало там до конца апреля. Я на свой страх и риск вывезла награды мужа", – вспомнила Эвелина.

А сын Артура Дамир позже отмечал, что когда началось уничтожение города и пришлось прятаться, у них был лучший подвал.

"Там было электричество и линолеум. Сначала там жили 12, а потом, когда папа погиб, 11 человек. 14 марта мамы долго не было. Потом она пришла и сказала, что папу убили. Я заплакал. Отец был сильный, меня любил. Был полицейским, разминировал территории", – рассказал мальчик.

Позже мать с сыном смогли уехать и вывезти трех котов – Дюшес, Марсик, Пармезан, а также собаку Киру.

"Дома остались боксерская груша, пластиковая машина, стол мой. Но в Мариуполь не хочу. Там опасно. Я хотел бы после войны приехать в Харьков. Украина победит. И больше не будет войн", – уверен Дамир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!