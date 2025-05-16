'Расследование продолжается': отстранение звездной украинской легкоатлетки из-за допинга прокомментировала глава национальной федерации

Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха отреагировала на временное отстранение серебряного призера чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном Марины Бех-Романчук. 14 мая появилась информация, что в допинг-пробе прыгуньи нашли следы тестостерона, поэтому Организация борьбы с допингом в легкой атлетике (AIU) приняла решение об отстранении спортсменки.

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Чемпионка мира и бронзовая медалистка Олимпийских игр в тройном прыжке Саладуха в своем обращении подчеркнула, что расследование еще продолжается, поэтому детали дела не разглашаются.

"Спортивное сообщество активно обсуждает новость о временном отстранении от соревнований украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук. Такое решение приняла Athletics Integrity Unit (AIU) - независимая организация по борьбе с допингом. В связи с этим должна отметить несколько аспектов. Первое - решение AIU - это не дисквалификация, а лишь временное отстранение от соревнований", - отметила Ольга.

"Второе - детали дела конфиденциальны и поэтому до принятия дальнейших решений не подлежат комментированию. Третье - расследование продолжается и вскоре сама Марина Бех-Романчук подробнее расскажет о ситуации. До этого прошу воздержаться от неаргументированной критики", - подчеркнула глава ФЛАУ.

"Четвертое - украинское спортивное сообщество предано принципам честного спорта и будет их отстаивать. Пятое - данный инцидент никоим образом не умаляет заслуг Марины Бех-Романчук перед Украиной и не умаляет ее спортивной славы. Спасибо всем, кто болеет за будущее украинского спорта. Верю, что вместе достойно ответим на все вызовы", - подытожила Саладуха.

Срок отстранения украинской легкоатлетки пока не указан, но потенциально из-за положительного допинг-теста на тестостерон Марине грозит дисквалификация на четыре года. Однако наказание могут сократить до двух, если будет доказано непреднамеренное появление вещества в организме.

Чемпионка Европы и участница Олимпийских игр Бех-Романчук должна была вернуться к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024 16 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Однако ее имя уже исчезло из списка участниц турнира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Федерация легкой атлетики Украины официально отреагировала на случившееся с Мариной Бех-Романчук.

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