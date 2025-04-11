Чемпионат мира-2026 – первый в истории Мундиалm, в финальной части которого сыграют 48 сборных. С ЧМ-1988 по ЧМ-2022 на мировых первенствах в финальных турнирах за награды боролись команды 32 стран. Впервые чемпионат пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде на футбольных полях 16 городов. Матч-открытие запланирован на 11 июня в Мехико, финальная игра состоится 19 июля в Нью-Йорке. Уже известны 7 участников финального турнира – это сборные США, Канады, Мексики, Новой Зеландии, Японии, Ирана и Аргентины.

Видео дня

Футбольную Европу на Мундиале представят 16 сборных. В отборочной группе соперниками Украины станут команды Франции, Исландии и Азербайджана. Стартовый матч подопечные Сергея Реброва сыграют 5 сентября на своем поле со сборной Франции. Дальнейшее расписание нашей сборной: 9 сентября – Азербайджан – Украина; 10 октября – Исландия – Украина; 13 октября – Украина – Азербайджан; 13 ноября – Франция – Украина; 16 ноября – Украина – Исландия. В июне в планах подготовки к старту в отборе ЧМ–2026 наша сборная проведет два матча в Канаде на турнире в Торонто – со сборными Канады и Новой Зеландии.

Июньские испытания сборной U-21

Молодежная сборная Украины U-21 вышла в финальный турнир Евро-2025. Он пройдет в июне в Словакии с участием 16 сборных. Разделены они на 4 группы. Наша команда выступит в группе D. Ее соперники – команды Нидерландов, Дании и Финляндии. Стартовый матч подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы сыграют со сборной Дании 12 июня. 15 числа нашим соперником станет команда Финляндии, 18-го – футболисты Нидерландов. Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 21 и 22 июня, полуфинальной – 25 числа, а финал состоится 28 июня. Кроме четырех названных мной участников чемпионата, также в нем принимают участие такие сборные: группа А – Словакия, Испания, Италия, Румыния; группа В – Чехия, Англия, Германия, Словения; группа С – Португалия, Франция, Польша, Грузия. Это четвертый еврочемпионат для молодежной сборной Украины. На предыдущем наша команда вышла в полуфинал, завоевав путевку на турнир Олимпиады-2024 в Париже.

Обладатели "Золотого мяча"

Лучшим футболистом Европы 2024 года был назван испанец, игрок клуба "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес. По традиции в Париже ему был вручен "Золотой мяч". А первым обладателем почетного трофея в 1956 году стал знаменитый англичанин, игрок клуба "Блэкпул" Стэнли Мэтьюс. В 1957-м "Золотой мяч" достался испанцу Альфредо Ди Стефано из мадридского "Реала". Третьим обладателем почетного трофея в 1958-м году стал его одноклубник француз Раймон Копа.

Восемь "Золотых мячей" в богатой коллекции знаменитого аргентинца Лионеля Месси. Шесть раз он получил его, будучи игроком "Барселоны", еще дважды, выступая за ПСЖ. Пять трофеев у португальца Криштиану Роналду, выступавшего за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Трижды лучшими игроками футбольной Европы называли голландца Йохана Кройффа, его соотечественника Марко ван Бастена и француза Мишеля Платини. 15 раз "Золотой мяч" доставался игрокам "Барселоны", 12 – мадридского "Реала", 9 – туринского "Ювентуса", 8 – "Милана", 5 – "Баварии".

Самый популярный еврокубковый турнир

В 1956 году стартовал популярный еврокубковый турнир Кубок Чемпионов. В 1993 году он был переименован в Лигу чемпионов.

Вот как выглядит первая пятерка стран, команды которых выигрывали этот почетный трофей чаще всего:

Испания – 20 выигрышей в 31 финале,

Англия – 15 выигрышей в 26 финалах,

Италия – 12 побед в 29 финалах,

Германия – 9 побед в 19 финалах,

Нидерланды – 6 побед в 8 финалах.

А вот пятерка клубов-рекордсменов:

"Реал" – 15 выигрышей в 18 финалах,

"Милан" – 7 выигрышей в 11 финалах,

"Ливерпуль" – 6 побед в 10 финалах,

"Бавария" – 6 побед в 11 финалах,

"Барселона" – 5 побед в 8 финалах.