Ракицкий забил потрясающий гол с 35 метров прямым ударом со штрафного. Видео

Опытный защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий отметился потрясающим голом в 13-м туре Первой лиги. 36-летний футболист сравнял счет в игре киевского "Левого Берега" (1:1).

Видео дня

На 38-й минуте против "моряков" нарушили правила в районе центрального круга. К мячу подошел Ярослав и точно пробил в нижнюю шестерку. Удар был несильным, но голкипер Роман Жмурко его отбить не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Ракицкий отметился эффектным мячом за "Черноморец" в матче 2-го тура Первой лиги против хмельницкого "Подолья". На 20-й минуте бывший игрок сборной Украины мощным дальним ударом поразил ворота соперника примерно с 50 метров, застав врасплох голкипера хозяев.

До этого Ярослав впервые был впервые удалён с поля в составе одесского клуба. Это произошло в матче 10-го тура Первой лиги против сумской "Виктории", который завершился без голов — 0:0.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

.