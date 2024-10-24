Пяткой в прыжке спиной к воротам: в Лиге чемпионов забит невероятный гол в стиле Златана Ибрагимовича. Видео

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился феноменальным голом в 3-м туре Лиги чемпионов. 24-летний футболист смог поразить ворота пражской "Спарты" (5:0) в потрясающем акробатическом прыжке.

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На 58-й минуте Савиньо прорвался по правому флангу, расшатал защитника и выдал точную передачу в центр вратарской. Эрлинг, несмотря на то, что был в окружении игроков соперника, смог отправить мяч в ворота.

На повторе было видно, что Холанд в момент удара находился спиной к воротам, а по мячу ударил пяткой.

Отметим, что подобными голами часто радовал болельщиков легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября Холанд занял первое место в списке самых дорогих игроков мира и превзошел трио из "Реала" – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Мбаппе (все – 180 млн евро).

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