ПСЖ отказался включать Забарного в состав на матч за Суперкубок Европы, но заявил россиянина

Футболист сборной Украины Илья Забарный не попал в состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч за Суперкубок Европы, в котором победители Лиги чемпионов сыграют с лондонским "Тоттенхэмом". Наш соотечественник был представлен в качестве игрока парижан за 36 часов до поединка, но оказался вне заявки.

Об этом информирует официальный сайт ПСЖ. Тренер команды Луис Энрике решил использовать в поединке только 20 футболистов, трое из которых – вратари. При этом в заявку попал россиянин Матвей Сафонов, избавить от которого от руководства парижан Забарный требовал во время переговоров.

СОСТАВ ПСЖ НА СУПЕРКУБОК УЕФА

Вратари: Шевалье, Сафонов, Ренато Марин.

Защитники: Хакими, Эрнандес, Беральдо, Нуну Мендеш, Маркиньос, Камара, Пачо.

Полузащитники: Фабиан, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин.

Нападающие: Барколя, Кварацхелия, Рамос, Дембеле, Дуэ, Мбайе.

Напомним, что Забарный подписал пятилетний контракт с французами, за которых он будет выступать под шестым номером. До этого СМИ сказали, сколько украинский футболист будет зарабатывать в ПСЖ.

Отметим, что киевское "Динамо" получит 25% от трансфера Забарного в ПСЖ, который заплатил за нашего соотечественника 63+3 млн евро. При этом в 2023 году Илья был продан в "Борнмут" за 27 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на переход воспитанника клуба Ильи Забарного в ПСЖ.

