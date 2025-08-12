Суркис отреагировал на трансфер воспитанника 'Динамо' в ПСЖ за 66 млн евро

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил воспитанника клуба Илью Забарного с переходом в состав победителя Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен". Босс "бело-синих" отметил невероятную работу, которую футболист проделал в английском "Борнмуте" после перехода из столичного клуба.

Об этом говорится на официальном сайте "Динамо". Президент киевлян добавил, что Забарный стал наглядным примером того, как благодаря упорному труду и желанию постоянно самосовершенствоваться можно достичь невероятных успехов даже в 22-летнем возрасте.

"Это большое достижение, которое под силу далеко не каждому европейскому футболисту, не говоря уже об украинских исполнителях. Особенно приятно, что в составе победителя Лиги чемпионов появился динамовский воспитанник. Переход в ПСЖ свидетельствует о том, что твой талант развивается, а твоя игра совершенствуется. Я вместе со всеми украинскими болельщиками буду и дальше следить за твоей игрой, поддерживать и горячо болеть. Уверен, ты сделаешь большой вклад в достижения и успехи ПСЖ, пусть у тебя все получается, а травмы обходят стороной", – подчеркнул Суркис.

Отметим, что киевское "Динамо" получит 25% от трансфера Забарного в ПСЖ, который заплатил за нашего соотечественника 63+3 млн евро. При этом в 2023 году Илья был продан в "Борнмут" за 27 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили, сыграет ли Илья Забарный впервые в составе "Пари Сен-Жермен" в матче на Суперкубок Европы в среду, 13 августа.

