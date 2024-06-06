'Просят об одном'. Ярмоленко признался, что ему говорят военные, когда он едет в сборную Украины

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко принял участие в пресс-конференции посвященной товарищескому матчу против команды Польши. Игра в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года, состоится 7 июня на Национальном стадионе в Варшаве.

Отвечая на вопрос про мотивацию, Ярмоленко вспомнил о войне в Украине и о том, сколько людей сейчас находятся на фронте.

"По поводу нашей мотивации, такой вопрос не стоит, когда ты надеваешь футболку национальной сборной. У каждого из нас сейчас на войне есть друзья, родные. Когда ты едешь в сборную, эти люди просят об одном – чтобы ты победил и дал немного положительных эмоций всем людям в стране", – цитирует лидера "Динамо" пресс-служба УАФ.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла вничью с командой Германии в первом товарищеском матче накануне старта на Евро-2024.

Напомним, что в ноябре прошлого года легенда киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко призвал российских спортсменов агитировать своих знакомых, которые отправились убивать украинцев, сдаваться в плен по программе "Хочу жить". Капитан национальной сборной отметил, что таким образом атлеты из РФ смогут приблизить свое возвращение на международные соревнования.

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