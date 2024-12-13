'Просто прикончит': китайский гигант сказал, чем завершится реванш Усика и Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) выразил полную уверенность в победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше 21 декабря. 41-летний боксер-гигант отметил, что на этот раз украинец просто переедет своего оппонента и выиграет еще более убедительно, чем это было 18 мая.

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Такое мнение Чжилей озвучил в интервью YouTube-каналу BoxNation. Бывший временный чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) указал на то, что в первом поединке против Фьюри наш соотечественник действовал с позиции сил и нашел ключи к победе.

"Я скажу очень просто: и все еще! Усик победит. В первом бою он действовал первым номером, нашел свое место в ринге и способ, как победить Тайсона Фьюри. Ну а если говорить о смелом прогнозе, то я бы сказал, что Усик его просто прикончит. Финиширует", – сказал Чжилей.

Добавим, что нокаут в реванше украинца и британца рассматривается, как один из вероятных вариантов. Так аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают коэффициент 3,75 на досрочную победу нашего чемпиона.

Накануне Александр и Тайсона завершили подготовку к поединку. Украинец уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Фьюри рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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