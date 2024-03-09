Приятель Тайсона Фьюри поднялся с двух нокдаунов и победил китайского гиганта-чемпиона. Видео

Новозеландский боксер Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) сенсационно победил "временного" чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО). Поединок в андеркарте шоу Джошуа - Паркер завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112, 115-111.

Для Паркера, который является давним другом Тайсона Фьюри, бой начался неудачно. 198-сантиметровый китаец прекрасно обрезал углы и несмотря на небольшую скорость, постепенно захватывал преимущество в ринге.

В 3-м раунде новозеландский боец пропустил левый прямой, улетев в нокдаун. Разбив нос сопернику Чжилей вместо того, чтобы продолжить атаковать отдал инициативу оппоненту. Паркер стал работать первым номером, грамотно пробивал по корпусу и очередной двойкой смог потрясти китайца.

В 8-м раунде Паркер чрезмерно увлекся нападением, "зевнув" небольшую комбинацию и был вынужден взять колено, а судья отсчитал второй нокдаун.

Концовка поединка прошла под диктовку претендента. Несмотря на огромную ударную мощь боксера из Поднебесной, Джозеф выбрасывал больше ударов, чаще попадал в цель и работал с лучшим КПД. Именно это и принесло ему победу.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО) завершился нокаутом от британского супертяжа.

Напомним, что 24 декабря прошлого года Джозеф Паркер сенсационно одолел американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО).

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