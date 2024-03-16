'Прикарпатье-Говерла' в третий раз в сезоне Суперлиги Favbet победила БИПУ

В субботу, 16 марта в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки Суперлиги Favbet. В Ивано-Франковске местное "Прикарпатье-Говерла" выиграла второй матч подряд в рамках домашнего бабла, обыграв БИПУ 82:69.

После равной первой половины Прикарпатья-Говерла начала третью четверть с рывка 12:0. Вообще БИПА за первые 7 минут третьей десятиминутки не забила ни одного мяча из игры и как результат Прикарпатья-Говерла получила преимущество +18. Далее одесситы сумели ответить своей серией 10:0, немного сократили отставание, но в целом хозяева уверенно удерживали соперника на комфортной для себя дистанции.

У хозяев Сергей Старцев набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 7 передач, Илья Чугунов отличился 19 очками, а Степан Лесик – 17. .

Проиграв, Бипа потеряла даже теоретические шансы сыграть в этом сезоне в плей-офф, тогда как Прикарпатье-Говерла закрепилась на пятой строчке, имея преимущество над Черкасскими Обезьянами в две победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла - БИПА 82:69 (21:18, 18:20, 27:15, 16:16)

Прикарпатье-Говерла: Аврахов 4, Чугунов 19+5 подборов, Старцев 18+5 подборов + 7 передач, Лесик 17+5 подборов, Горобченко 5+7 передач – старт; Кадыгроб 6, Кабацюра 6, Лонюк 5, Жулавский 2, А.Тимофийчук 0

Бипа: Шашков 18 – 5 потерь, Уитли 6 + 6 передач, Рудык 5, Ткаченко 16 + 10 подборов, Льюис 11 + 7 подборов – 6 потерь; Соловей 11, Баранов 2, Рябчук 0, Рыкунов 0, Неамцу 0