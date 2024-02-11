'Прикарпатье-Говерла' уверенно победило 'Кривбасс' в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. "Прикарпатье-Говерла" в третьем матче бабла в Ривне одержала победу над "Кривбассом", выиграв со счетом 88:63.

В воскресенье, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. "Прикарпатье-Говерла" в третьем матче бабла в Ровно одержала победу над "Кривбассом", выиграв со счетом 88:63.

Команда Евгения Мурзина лидировала в течение всего матча и контролировала игру. Ивано-франковцы выиграли противостояние в трехсекундном, получив преимущество под кольцом. Говерла эффективнее сыграла в быстром нападении и набрала больше очков второго шанса.

Говерла победила Кривбасс третий раз в сезоне и вернулась на показатель 50% побед после 24 сыгранных матчей, завершив бабл в Ровно с результатом 1-2. Кривбасс все три матча недели проиграл.

Лучшим игроком матча стал форвард Говерлы Илья Кабацюра, у которого 23 очка и 7 подборов со скамейки запасных (РЭ 26).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Кривбасс - Прикарпатье-Говерла 63:88 (13:17, 15:24, 19:18, 16:19)

Кривбасс: Род 18, Тищенко 12, Мельник 6, Бибиков 5, Бречка 0 - старт, Новиков 7, Мартынов 6 + 5 передач, 4 подбора - 4 потери, Железняк 5, Бречко 4, Гладун, Кундик 0

Прикарпатье-Говерла : Старцев 18 + 6 передач + 5 подборов, Лесик 12 + 6 подборов - 4 потери, Аврахов 12, Чугунов 5, Горобченко 4 + 6 подборов - старт, Кабацюра 23 + 7 подборов, Лонюк 9 + 9 передач , Музыченко 3, Жулавский 2