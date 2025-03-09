'Прикарпатье-Говерла' благодаря камбеку в четвертой четверти победило 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

Прикарпатье-Говерла одержала победу над Старым Луцком, выиграв матч регулярного чемпионата Суперлиги Favbet на площадке соперника со счетом 66:64.

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После равной первой половины хозяева совершили рывок в третьей четверти, во время которой получили максимальные в этом матче 12 очков преимущества. Но подопечным Евгения Мурзина удалось перехватить инициативу и сделать еще более мощный ответный рывок. Говерла выиграла заключительную четверть 20:8 и удержала победный счет в напряженном клатче.

В составе хозяев отличился лидер Александр Кольченко, набравший 28 очков, но Старый Луцк не продемонстрировал командной игры, сделав лишь 3 результативных передачи на всю команду за матч.

У Говерлы результативнее сыграла скамейка запасных, набрав 23 очка. А самым эффективным игроком матча стал форвард Роман Морозов, собравший дабл-дабл - 14 очков + 10 подборов.

Говерла сравняла счет в сезонной серии со Старым Луцком по итогам регулярного чемпионата - 2-2. Команды остаются в нижней части турнирной таблицы: Говерла идет на последнем 8-м месте с показателем 4-19, а Старый Луцк на седьмой позиции, выиграв 7 матчей и проиграв 19.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла 64:66 (16:20, 15:11, 25:15, 8:20)

Старый Луцк: Кольченко 28 + 5 подборов, Дюпин 11, Прозапас 9 + 5 подборов + 3 перехвата, Лесик 5 + 8 подборов - старт, Ньютон 9 + 6 подборов - 4 потери, Лавани 2, Липовцев 0

Прикарпатье-Говерла: Морозов 14 + 10 подборов - 7 потерь, Кабацюра 10 + 6 подборов, Марков 10, Кузнецов 6 + 8 подборов + 3 передачи, Дроздов 3 - старт, Род 10 - 4 потери, Иванов 7, Стародуб 4, Чугу