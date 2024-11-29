'Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда': защитник 'Динамо' оценил фиаско в Лиге Европы

Центральный защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко выразил уверенность в том, что украинская команда превосходила чешскую "Викторию" в матче Лиги Европы. Футболист также отметил, что несмотря не негативный результат, он и его партнеры не будут обращать внимания на негатив со стороны некоторых болельщиков.

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Об этом Михавко заявил журналистам после игры, передает портал UA-Football. По его словам, ключевой причиной поражения, которое стало для динамовцев пятым подряд в обновленном розыгрыше турнира, является слабая реализация голевых моментов со стороны украинской команды.

"Эмоции после завершения игры, конечно, негативные, потому что не получили результат, который могли получить. Мне кажется, что по игре мы превосходили соперника. Не хватило в первую очередь реализации. Мы не забивали моменты, которых было достаточно. Несмотря на любой результат, мы будем бороться до конца. Хочется поблагодарить болельщиков, что поддерживают нас где угодно и когда-либо. Поэтому искренне всем благодарю, кто нас поддерживает и будем только стараться радовать вас. Хейтеры всегда будут, поэтому стараемся не обращать на них внимание", – сказал Михавко.

Напомним, после пяти сыгранных матчей "Динамо" занимает последнее 36-е место в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского проведут еще три поединки – против "Реала Сосьедада" 12 декабря на выезде, стамбульского "Галатасарая" 21 января в гостях и латвийского РФШ 30 января на своем поле.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" закрепило лидерство в таблице Премьер-лиги, обыграв одесский "Черноморец" с шедевральным голом Виталия Буяльского.

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