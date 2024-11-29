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"Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда": защитник "Динамо" оценил фиаско в Лиге Европы

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда': защитник 'Динамо' оценил фиаско в Лиге Европы

Центральный защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко выразил уверенность в том, что украинская команда превосходила чешскую "Викторию" в матче Лиги Европы. Футболист также отметил, что несмотря не негативный результат, он и его партнеры не будут обращать внимания на негатив со стороны некоторых болельщиков.

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Об этом Михавко заявил журналистам после игры, передает портал UA-Football. По его словам, ключевой причиной поражения, которое стало для динамовцев пятым подряд в обновленном розыгрыше турнира, является слабая реализация голевых моментов со стороны украинской команды.

"Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда": защитник "Динамо" оценил фиаско в Лиге Европы
"Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда": защитник "Динамо" оценил фиаско в Лиге Европы

"Эмоции после завершения игры, конечно, негативные, потому что не получили результат, который могли получить. Мне кажется, что по игре мы превосходили соперника. Не хватило в первую очередь реализации. Мы не забивали моменты, которых было достаточно. Несмотря на любой результат, мы будем бороться до конца. Хочется поблагодарить болельщиков, что поддерживают нас где угодно и когда-либо. Поэтому искренне всем благодарю, кто нас поддерживает и будем только стараться радовать вас. Хейтеры всегда будут, поэтому стараемся не обращать на них внимание", – сказал Михавко.

"Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда": защитник "Динамо" оценил фиаско в Лиге Европы

Напомним, после пяти сыгранных матчей "Динамо" занимает последнее 36-е место в турнирной таблице Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского проведут еще три поединки – против "Реала Сосьедада" 12 декабря на выезде, стамбульского "Галатасарая" 21 января в гостях и латвийского РФШ 30 января на своем поле.

"Превосходили соперника. Хейтеры будут всегда": защитник "Динамо" оценил фиаско в Лиге Европы

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" закрепило лидерство в таблице Премьер-лиги, обыграв одесский "Черноморец" с шедевральным голом Виталия Буяльского.

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