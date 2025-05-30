Нападающий сборной России Александр Овечкин намерен по окончании следующего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вернуться в страну-агрессорку и жить в ней. Роспропаганда пришла в восторга от этой новости, которую сообщил жена спортсмена, и уже ищет ему место в политике.

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" выразил уверенность в том, что Овечкину по силам стать главным лицом какой-то партии. Таким образом пропагандист намекает на то, что трехкратный чемпион мира и основатель Putin Team мог бы в будущем занять место кремлевского диктатора.

"Он сейчас главный спортсмен в мире, представляющий Россию. Ждем, надеемся и верим. Я думаю, что у него будет немало предложений, не связанных непосредственно с его спортивной карьерой. Возможно, он возглавит политическую партию в России или примкнет к ныне существующим. Потенциал огромный у Александра", – сказал Губерниев.

Читатели портала Sports.ru также предположили, что как минимум в первое время Овечкин будет работать на президента российского террористического государства.

"Скоро будет законы принимать для нас и рассказывать про плохую Америку, как там все плохо", "Государственные должности ждут. Поляна подготовлена. Основатель Путинтим наконец-то будет работать на Путина", " Только ненормальные люди и жирные тролли думают о госслужбе", "Во-во! А то Путин тим прям заждалась..." – пишут в комментариях.

Ранее Овечкин вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения "Вашингтора" от "Каролины". Россиянин, который перед этим жаловался на украинцев, набрал в серии всего одно очко.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства НХЛ "наказывать за бесчинства" украинских болельщиков, которые протестовали против Александра Овечкина.

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