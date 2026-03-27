Предал Украину из-за российских денег, стал президентом и сдает квартиры: что случилось с украинскими футболистами, которые победили Швецию на Евро-2012

Сборная Украины не смогла переиграть Швецию в плей-офф чемпионата мира-2026 и попасть на мундиаль, хотя до этого имела хорошую статистику. Первую действительно важную победу над скандинавами наши футболисты одержали на групповой стадии домашнего Евро-2012, когда все решили два гола Андрея Шевченко – 2:1. Кто-то из героев той встречи уже ушел из футбола, кто-то – сам возглавил сборную, а кто-то – предал свою страну после полномасштабного вторжения РФ.

OBOZ.UA рассказывает, что произошло с главными действующими лицами национальной команды Украины, которые участвовали в том историческом поединке группового турнира Евро-2012.

АНДРЕЙ ПЯТОВ ошибся в том матче лишь раз, не справившись с ударом Златана Ибрагимовича, но много раз спасал "сине-желтых" в других эпизодах и получил вторую лучшую оценку в команде – 8,49. Всего за главную сборную Андрей выступал с 2007 по 2022 год и завершил карьеру 11 июня 2022-го. Свой последний, 102-й матч за Украину он провел против Армении (3:0) в Лиге Наций, сохранив ворота "сухими". И пока остается самым возрастным футболистом в истории национальной команды.

А окончательно точку в своем пути игрока Пятов поставил летом 2023-го. Последним клубом 39-летнего голкипера стал донецкий "Шахтер", за который он выступал 16 лет, после чего вошел в тренерский штаб "горняков". Прощальный матч Андрея состоялся в августе 2023 года в Лондоне. И теперь бывший капитан дончан готовит вратарей "Шахтера".

ЕВГЕНИЙ СЕЛИН на Евро-2012 стал одним из основных защитников сборной и провел все три матча группового этапа против Швеции (2:1), Франции (0:2) и Англии (0:1). На тот момент игрок полтавской "Ворсклы" дебютировал за национальную команду 7 октября 2011 года в товарищеском поединке с Болгарией (3:0), а последний раз он вызывался в марте 2016 года, но оба матча против Кипра (1:0) и Уэльса (1:0) провел на скамейке запасных.

Селин – один из немногих участников Евро-2012, кто еще продолжает игровую карьеру. 37-летний уроженец Луганской области сейчас защищает цвета "Авангарда" из Лозовой, который играет в чемпионате Украины среди любительских команд. Также выступает в Украинской Футбольной Медиализе.

ЕВГЕНИЙ ХАЧЕРИДИ, несмотря на свой вспыльчивый характер, некоторое время был одним из столпов обороны сборной. Защитник киевского "Динамо" без замен отыграл все матчи Украины на Евро 2012 и 2016 годов. Участвовал в трех квалификационных турнирах чемпионата мира. Последний раз выходил на поле с трезубцем в спарринге с Саудовской Аравией в марте 2018-го, проведя 51-й поединок. Вызывался в сентябре того же года после перехода в греческий ПАОКа, но оба матча Лиги наций оставался в запасе.

В августе 2025-го 38-летний Евгений Хачериди подписал контракт с одесским "Черноморцем" после того, как пять лет не играл на профессиональном уровне. Но в декабре он ушел из команды из-за задолженности по зарплате. И вот 26 марта стало известно, что защитник снова будет выступать в Лиге Киевщины за АФК "Титан" – один из реальных претендентов на медали чемпионата столичного региона.

АНАТОЛИЙ ТИМОЩУК был одним из лидеров Украины много лет, проведя за "сине-желтых" рекорде 144 матча и забив 4 гола. 13 августа 2016 года Тимощук объявил о завершении карьеры в сборной. А за 14 лет из гордости нации защитник превратился в предателя и коллаборанта, был лишен УАФ тренерской лицензии, всех наград и регалий, хотя позже и обжаловал это решение в CAS, а указом Владимира Зеленского против Тимощука были введены персональные санкции СНБО.

Да, уроженец Луцка был не единственным из украинцев, кто поехал играть в Россию даже после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году. Но после полномасштабного вторжения 2022-го большинство поняли свою ошибку и покинули страну-террористку, а вот Тимощук не сумел отказаться от работы в тренерском штабе питерского "Зенита" и кровавых денег "Газпрома". А сейчас не просто трусливо молчит, а открыто помогает оккупантам и дает "нужные" комментарии пропагандистам.

Бывший менеджер Тимощука Виталий Юрченко объяснил его позицию связями со спецслужбами РФ. Он выложил снимки, где видно, что Анатолия еще в 2012 году завербовала ФСБ. А бывшая жена футболиста Надежда Навроцкая считает, что Анатолий предал Украину и решил остаться в России из-за новой жены Анастасии Климовой, которую по старым КГБистским методам подложили Тимощуку и которая фактически управляет всеми средствами бывшего футболиста как бенефициар его состояния в РФ.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО был признан лучшим игроком матча против Швеции, сделал дубль в ворота скандинавов и получил наивысшую оценку – 9,7. Хотя потом нападающий признался, что не представлял, как сможет играть на Евро, потому что имел большие проблемы с коленом и спиной. Тот чемпионат стал финальной точкой в сборной для легендарного форварда. А 27 июля после матча киевского "Динамо" против "Говерлы" Андрей объявил о завершении карьеры футболиста и о намерении заняться политикой.

С политикой у обладателя "Золотого мяча" особо не сложилось, но развивал различные направления в бизнесе, в том числе и инвестиционный. Успел попробовать себя в роли тренера и вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, а на турнире дошел до четвертьфинала, обыграв в 1/8-й шведов. Сейчас Шевченко является президентом Украинской ассоциации футбола и остается лучшим бомбардиром в истории сборной – 48 голов – и занимает второе место по количеству поединков – 111.

АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, который в матче со Швецией заменил Шевченко, так и не стал его полноценным преемником ни в "Динамо", ведь не умел сосредоточиться только на спортивных задачах, а его загулы уже стали легендарными. Однако сыграл за национальную команду 50 матчей, последний из которых 12 октября 2012-го в отборочном матче ЧМ-2014 против Молдовы (0:0), когда вышел на замену на 16 минут.

В 2021-м Артем перешел в ужгородский "Минай", за который сыграл 10 матчей в УПЛ, а 23 сентября того же года объявил о завершении карьеры игрока. Сейчас Милевский живет в Киеве, активно участвует в матчах Украинской Медиалиги и время от времени продолжает попадать в скандалы, в частности в январе 2026-го стал участником конфликта с дракой против команды Сергея Рыбалки.

ОЛЕГ ГУСЕВ в составе сборной Украины отыграл 98 матчей, отметившись 13 голами и 12 передачами. Полузащитник провел все три поединка на Евро-2012 и претендовал на участие в ЧЕ-2016, но Николай Фоменко решил не брать ветерана, закрыв ему путь к 100-му матчу за национальную команду. В своей карьере Гусев так и не имел легионерского опыта, хотя в свое время им интересовались "Милан", "Лион" и клубы из США.

19 мая 2018 года Олег провел последний матч за "Динамо", в котором киевляне победили донецкий "Шахтер" – 2:1. А осенью стало известно, что Гусев остался в клубе и начал тренерскую карьеру – сначала в молодежной команде, а 30 июля 2020 года вошел в штаб Мирчи Луческу в первой. Он оставался ассистентом главного тренера и в эпоху Александра Шовковского до увольнения в ноябре 2025-го. Сейчас является советником президента "Динамо", но планирует и дальше работать тренером.

АНДРЕЙ ВОРОНИН на Евро-2012 как раз закончил свою карьеру в сборной Украины. Нападающий выходил в старте со Швецией и Францией и пропускал матч с Англией (0:1), после чего уже не играл за национальную команду. Но еще выступал на клубном уровне. Андрей, который с 16 лет играл за "Боруссию" из Менхенгладбаха и большинство карьеры провел в Германии с заездом в "Ливерпуль", в 2014-м присоединился к московскому "Динамо", где четыре года спустя повесил бутсы на гвоздь.

В октябре 2016 года Воронин получил диплом тренера, а с 14 октября 2020 года работал ассистентом наставника московского "Динамо". Однако в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022-го, разорвал контракт и уехал в Германию: "Я уехал из России первым, публично осудил войну и сказал, что не смогу жить в стране, которая бомбит украинские города и убивает людей. В Германии я сразу высказал свою позицию во всех ведущих изданиях, помогал и помогаю беженцам не для ТикТока, а по зову сердца. Меня так воспитали". Сейчас Воронин живет за границей.

РУСЛАН РОТАНЬ, который на 85 минуте вышел вместо Воронина, защищал цвета сборной с 2003 года. А 27-го марта 2018-го, выйдя на поле во втором тайме товарищеской встречи против сборной Японии (2:1), провел свой 100-й матч за сборную. К тому времени он стал лишь вторым украинским игроком после Андрея Шевченко, который достиг этой отметки. Всего за сборную он отбегал ровно 100 матчей при 8 забитых мячах.

На клубном уровне Руслан долгое время был капитаном "Днепра", с которым вышел в финал Лиги Европы-2015, хотя в 2018-м закончил карьеру в киевском "Динамо", а затем начал успешный тренерский путь. Ротань впервые в истории вывел украинскую сборную на Олимпийские игры, а также смог выиграть с "Александрией" серебряные медали чемпионата. Сейчас Ротань продолжает работу с олимпийской командой и возглавляет "Полесье", которое сейчас занимает третью позицию в УПЛ.

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО выходил в старте во всех трех матах Евро-2012, ассистировав Андрею Шевченко в одном из голов в ворота шведов. 27 сентября 2022 года сыграл 112-й поединок за Украину против Шотландии в рамках Лиги наций-2022/23 и таким образом обошел Шевченко (111 игр) в таблице гвардейцев сборной. А последний раз играл за Украину в марте 2025-го в плей-офф ЛН с Бельгией. Эта встреча стала для него рекордной, 125-й. А вот в списке бомбардиров Ярмоленко не обошел Шевченко – 46 голов.

36-летний украинский вингер продолжает играть до сих пор, вернувшись в родное киевское "Динамо" летом 2023-го после английского "Вест Хэма" и "Аль-Айна" из ОАЭ. Андрей забивает в чемпионате Украины и, возможно, где-то рассчитывал на возвращение в национальную команду. Но Сергей Ребров не увидел в рекордсмене сборной по количеству матчей усиления в плей-офф ЧМ-2026.

ТАРАС МИХАЛИК. 2012 год стал финальным аккордом для полузащитника/опорного защитника киевского "Динамо" в сборной Украины. Сначала он сыграл два матча домашнего Евро против Швеции и Франции (0:2), затем еще отработал два поединка в квалификации к ЧМ-2014 против Молдовы (0:0) и Черногории (0:1), а последний, 32-й раз в составе "сине-желтых" воспитанник волынского футбола вышел в спарринге в ноябре (1:0).

В 2013-м в карьере игрока начался шестилетний период в московском "Локомотиве", с которым Тарас выигрывал чемпионат России. В 2019-м вернулся в Украину и присоединился к "Волыни", а через год объявил о завершении профессионального пути, после чего еще бегал в любительском футболе. Сейчас Михалик работает помощником главного тренера в клубе УПЛ – "Колосе" из Ковалевки.

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО оказался в когорте украинских футболистов, для которых Евро-2012 оказалось лебединой песней в национальной команде. Признанный мастер штрафных ударов так и не смог отличиться на домашнем турнире. А его финал в составе "сине-желтых" пришелся на товарищескую встречу с Болгарией (1:0) в ноябре того же года. Всего на счету Назаренко 56 матчей и 12 голов.

30 марта 2017 года Сергей вошел в тренерский состав своего бывшего клуба "Днепр". Одним из лучших друзей Назаренко является Руслан Ротань, с которым он познакомился в дубле днепрян, и теперь они вместе работают в "Полесье". Ротань – в качестве главного тренера, а Назаренко – его ассистентом.

ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной Украины – 21 гол, а также второе среди ассистентов – 15 передач, уступая лишь Ярмоленко, которого 26. На Евро-2012 он отыграл по 90 минут во всех трех матчах, однажды ассистировав Шевченко со Швецией. В течение следующих 10 лет считался одним из лидеров сборной, отыграв за нее 87 поединков. Последний матч провел в марте 2023-го против Англии (0:2).

На клубном уровне после Украины Коноплянка успел поиграть в Германии, Испании и Польше, выиграв Лигу Европы в составе "Севильи". Но поздние годы карьеры омрачили травмы. Последней командой Евгения стал румынский "Клуж", а 17 июля 2024 года он объявил о конце своего пути футболиста и намерении заняться агентской деятельностью и собственной киберспортивной командой kONO.ECF. Сейчас живет в Португалии.

МАРКО ДЕВИЧ занял место Коноплянки уже на 90-й минуте встречи со Швецией. И на том же Евро-2012 сербский атакующий полузащитник, ставший первым натурализованным игроком в истории сборной Украины, оказался в эпицентре громкого скандала. Пожалуй, фаны никогда не забудут, как на 62-й минуте решающего матча группового этапа с Англией (0:1) арбитр не засчитал гол Марко. Последний, 35-й поединок за "сине-желтых" нападающий провел в 2014 году.

После звездного периода в харьковском "Металлисте" и игры в "Шахтере" Марко перебрался в Россию уже после начала войны на Донбассе. А затем слонялся по клубам из Лихтенштейна, Сербии и Азербайджана, где и закончил карьеры в местном "Сабахе". Девич рассказывал, что хотел бы оставить след в Украине и в качестве тренера, но пока не смог реализовать себя на этой должности, зато выбрал сферу недвижимости, сдавал в аренду квартиры и еще открыл с другом футбольное агентство.

ОЛЕГ БЛОХИН возглавлял ту историческую команду, которая дебютировала на чемпионатах Европы. А до этого впервые в истории успел вывести сборную на чемпионат мира-2006. После Евро-2012 легендарный футболист киевского "Динамо" вернулся в роли наставника в главный клуб своей жизни. А два года спустя ушел из "Динамо" и больше не занимался тренерской деятельностью. Именно под руководством Блохина сборная сыграла больше всего матчей – 64.

С 2018-го по 2024 год работал в Украинской ассоциации футбола, был сопредседателем Комитета национальных сборных. Но в последнее время не занимает никаких должностей и редко появляется в медиа. Правда в марте 2026-го принял участие в фотосессии для Adidas вместе с двумя другими украинскими обладателями "Золотого мяча" Андреем Шевченко и Игорем Белановым.

