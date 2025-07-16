Правила футбола радикально изменят

Футбольные правила могут претерпеть радикальные изменения уже к чемпионату мира 2026 года. Как сообщает The Times, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за Правила игры, рассматривает возможность расширения полномочий системы VAR, в том числе на угловые удары и вторые жёлтые карточки.

Что предлагают изменить:

Видео дня

Сейчас VAR может вмешиваться лишь в четырёх ситуациях: при взятии ворот, пенальти, прямой красной карточке и ошибочной идентификации игрока. Однако IFAB может разрешить использование видеоповтора и в случае:

ошибочного назначения углового удара , если мяч в последний момент коснулся не защитника, а игрока атакующей команды;

, если мяч в последний момент коснулся не защитника, а игрока атакующей команды; второго жёлтого предупреждения, которое ведёт к удалению.

Если с первым предложением соглашается большинство экспертов, то вмешательство VAR при повторной жёлтой, это гораздо более спорная идея. Ранее IFAB избегал этого из-за субъективности подобных решений. Тем не менее, сторонники изменений считают, что удаление, даже через вторую жёлтую, является критически важным моментом, и VAR должен иметь право вмешаться.

Новая революция в пенальти?

Обсуждается и радикальное изменение правил при пенальти: если вратарь отразит удар, мяч сразу считается "мертвым" и добивание невозможно. Таким образом, например, гол Гарри Кейна с добивания в полуфинале Евро‑2020 против Дании оказался бы недействительным.

Сторонники этой реформы утверждают, что:

команда, получающая пенальти, и так имеет чрезмерное преимущество;

нововведение исключит частые споры и нарушения при забегании в штрафную до удара.

Что дальше?

Предложения будут обсуждаться на ежегодной встрече IFAB в марте 2026 года, но уже в ноябре их могут вынести на предварительное рассмотрение. Если изменения одобрят, они вступят в силу с 1 июня: перед стартом мужского чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

В IFAB входят четыре британские ассоциации (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия): у каждой по одному голосу, и ФИФА с четырьмя голосами. Для изменения правил необходимо минимум шесть из восьми голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, IFAB утвердил ряд изменений в правилах игры, которые вступили в силу с 1 июля 2025 года. Одно из самых заметных нововведений касается времени, которое вратарь может держать мяч в руках. Теперь, если голкипер задержит мяч дольше восьми секунд, а судья предварительно отсчитает пять секунд жестами, сопернику будет назначен угловой удар вместо прежнего свободного.