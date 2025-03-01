Официально. В футболе появилось новое правило

Международный совет футбольных ассоциаций (The IFAB) утвердил ряд изменений в правилах игры, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Одно из самых заметных нововведений касается времени, которое вратарь может держать мяч в руках. Теперь, если голкипер задержит мяч дольше восьми секунд, а судья предварительно отсчитает пять секунд жестами, сопернику будет назначен угловой удар вместо прежнего свободного.

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Изменения также коснулись взаимодействия капитанов с арбитрами. В соответствии с обновленными правилами, организаторы турниров смогут вводить ограничение, согласно которому только капитан команды сможет обращаться к судье в определенных игровых ситуациях. Это должно снизить давление на арбитров и повысить уровень уважения к их решениям.

Среди других нововведений: если мяч выходит за пределы штрафной зоны во время остановки игры, судья должен отдать его команде, владевшей им в момент паузы. Если это невозможно определить, мяч достанется последней игравшей стороне. Также теперь судьи смогут делать публичные объявления после видеопросмотра (VAR), а помощники арбитров должны занимать новую позицию при анализе спорных голов и положения "вне игры".

Кроме того, The IFAB одобрил тестирование нательных камер у судей, которые будут использоваться для образовательных целей. Первый эксперимент проведут на Клубном чемпионате мира FIFA 2025. Также организация продолжит испытания новых технологий для определения офсайдов и использования видеопомощников на более бюджетных системах.

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