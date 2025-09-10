Появилось видео, что сделали фанаты с футболистами сборной Украины после ничьей с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Игра сборной Украины по футболу, которая сенсационно оступилась в матче с Азербайджаном, вызвала бурную реакцию болельщиков. После финального свистка фанаты устроили эмоциональный разговор с игроками национальной команды.

К гостевому сектору подошли Николай Матвиенко, Георгий Бущан, Артем Довбик, Егор Ярмолюк и Георгий Судаков. На видео, которое выложил Telegram-канал Zorya Londonsk слышно, как один из фанатов обратился к Матвиенко словами: "За что ты благодаришь?" и "Делайте выводы после своей игры". Футболисты попытались поблагодарить за поддержку, однако разговор проходил на повышенных тонах.

В итоге Матвиенко все же поблагодарил трибуну, после чего вместе с партнерами направился в раздевалку. Болельщики же потребовали от команды сделать выводы и исправить ситуацию в следующих матчах квалификации.

Напомним, что встреча второго тура отбора на чемпионат мира-2026 Украина – Азербайджан неожиданно завершилась со счетом 1:1.

После этой игры ни один футболист сборной Украины не пришел на флеш-интервью, отказавшись давать интервью медиа-сервису MEGOGO, который является официальным транслятором поединка

Единственным из игроков, кто в итоге дал хоть какое-то интервью журналистам стал именно Матвиенко.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября: на стадионе "Лаугардалсвёллур" в Рейкьявике против сборной Исландии.

Напомним, что в первой игре подопечные Реброва уступили Франции 0:2. В турнирной таблице наша команда с одним очком делит третье место с Азербайджаном.

