Появилось видео, как украинский 'новый Бубка' установил новый мировой рекорд

Украинский прыгун с шестом Омелян Герасимчук установил новый мировой рекорд в категории U13, а в сети появилось видео его победного прыжка. 13-летний легкоатлет на турнире Mladost International Meeting в Болгарии преодолел высоту 4,40 м и снова обновил собственное достижение.

Кадры опубликовала в Instagram мать и тренер спортсмена Наталия Забродская. После успешной попытки юный украинец эмоционально отпраздновал рекорд вместе со зрителями.

Герасимчук представляет КЗ ДОСФКСП имени Сергея Бубки. Благодаря результатам в детском возрасте и серии рекордов его уже называют "новым Бубкой".

Это уже не первый громкий успех украинца. В декабре 2025 года на турнире International Pole Vault Gala WR U13 в Бухаресте Омелян сначала взял 4,12 м, а затем установил мировой рекорд U13 с результатом 4,22 м.

Спортсмен тренируется под руководством родителей. Наталия Забродская является четырехкратной чемпионкой Украины в беге на 100 метров с барьерами, а отец Артур Герасимчук более 20 лет работает в легкой атлетике и специализируется на прыжковой подготовке.

Мировой рекорд среди взрослых сейчас принадлежит шведу Арману Дюплантису. В 2026 году он преодолел 6,31 м и на один сантиметр улучшил собственное достижение.

