Поступок китайской гимнастки на церемонии награждения собрал 50 млн просмотров. Видео стало вирусным в сети

Вице-чемпионка мира по спортивной гимнастики (2023) Яцинь Чжоу стала настоящей звездой интернета после награждения на Олимпиаде-2024. В Париже 18-летняя китаянка завоевала "серебро" в финале упражнений на бревне.

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Чжоу набрала 14.100 балла, уступив победительнице Алисе Д'Амато из Италии 266 тысячных балла. "Бронзу" завоевала еще одна итальянка Манила Эспозито. Во время торжественной фотосессии европейки по традиции попробовали медали "на вкус".

Это стало неожиданностью для юной Чжоу. Увидев, что делают ее соперницы, Яцинь и сама поднесла медаль ко рту, но сделала это настолько непосредственно и с таким детским выражением лица, что моментально завоевала симпатии болельщиков по всему миру.

Ролик с церемонии разошелся по соцсетям, собрав миллионы просмотров.

На Чжоу даже нарисовали шарж.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа украинский гимнаст Илья Ковтун стал серебряным призером Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 20-летний уроженец Черкасс занял второе место в соревнованиях на параллельных брусьях.

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